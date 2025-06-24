經長：關稅談判不會比日韓差 有信心爭取不歧視待遇

美國對等關稅90日暫緩期即將屆期，外界關切台美談判進度。經濟部長郭智輝昨（23）日在立法院經濟委員會應詢時表示，有信心「不至於談出比日本、南韓更差的關稅」，會密切關注競爭對手談判進度。

立法院經委會昨日邀請經濟部專題報告。立委李坤城、葉元之質詢時關注，先前都說台美談判，我方可取得較好的關稅待遇，但時至今日，從日前郭智輝專訪卻指「與美關稅談判現有兩大變數」，看起來沒比較好。

對此郭智輝強調，美國對等關稅談判分三個zone（區）：綠色、黃色及紅色三區，台灣是在綠區，現在在談的都是在綠區、美國比較友好的國家，他表示，須等美國與日韓、歐盟等大國談好基準，再跟台灣談。

他表示，每個國家談判過程不同，原本我方認為台灣與美國關稅差異沒有那麼大，認為美國會較關切非貿易障礙。談判小組回來分享訊息是6月美國談判進度delay（延遲），美國談判不確定性增加。

他舉例，美英關稅談判結果僅限於美國和英國兩國之間，不一定要一體適用，這讓台灣在後續談判中有許多空間，包括如何談判彼此間的對等關稅。

郭智輝也說，台灣持續密切注意日本、南韓等競爭對手談判進度，政府了解產業界希望有「不歧視關稅」。

李坤城詢問，「6月談話沒有像先前那麼有信心？」郭智輝表示，因為談判在進行中，他有信心「不至於談出比日本、南韓更差的關稅」。