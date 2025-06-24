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5月失業率3.3% 連二降

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

主計總處昨（23）日公布5月失業率3.3%，呈現連二月下滑，為25年來同月最低水準，經季節調整後失業率為3.34%。主計總處認為，失業率、失業人數雙雙下滑，對等關稅等衝擊尚未顯現，整體勞動市場相當穩定。

進入6月至8月畢業季，隨著應屆畢業生投入職場，失業率將呈季節性逐步走揚。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，除了畢業季因素，接下來還有美國對等關稅豁免期屆滿等因素，國內外情勢將牽動勞動指標，須審慎觀察。

至於外界關注美國對等關稅何時會影響勞動市場？譚文玲表示，現在還處在關稅前的拉貨潮，而且勞動指標多較落後，推測至少要等90天豁免期屆滿，第3季之後影響才會慢慢浮現。

主計總處統計，5月失業率為3.3%，月減0.02個百分點，為25年來同月最低水準；季調後失業率3.34%，同樣下滑0.02個百分點，為24年半以來最低紀錄。

譚文玲並指出，5月失業人數為39.6萬人，月減3,000人，主因對原有工作不滿意而失業者減少2,000人。譚文玲並指出，若觀察失業原因，5月因工作場所業務緊縮或歇業而失業者下滑至9.6萬人，是逾一年的最低水準，不過她認為，難以推論是關稅前拉貨效應爆發所致。

譚文玲表示，5月就業人數增加、失業人數降低，失業率及季調後失業率雙降，各項勞動指標呈正面發展，整體勞動情勢穩定。

關稅 失業率

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