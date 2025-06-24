保護勞工遠離熱危害 勞動部：不合格業者最高罰30萬元

為保護勞工遠離熱危害，勞動部昨（23）日發布新版熱危害預防指引，擴大適用對象，納入自營作業者、派遣勞工、外送員、舉牌員等，6月至9月將啟動105場專案勞檢。勞動部長洪申翰表示，複查抽檢不合格業者，可對其開罰3萬至30萬元。

對於是否放高溫假，洪申翰認為，現階段仍採取分眾保護勞工，因工作環境是否暴露在高溫下，不同職類勞工差異滿大，例如在辦公室工作職員，若因戶外高溫規定而放假，也會覺得這樣有點奇怪。

因應夏季高溫來臨，勞動部新版熱危害預防指引擴大適用對象，納入自營作業者、派遣勞工等，同時增訂具變動性、臨時性之戶外作業防護，即適用外送員、舉牌工等型態，提醒勞工隨身攜帶充足飲用水、使用個人防護用品（如濕毛巾、防曬用品等）等。

新版指引也強化特殊作業樣態的降溫及休息，適用高空電塔維修、道路施工、景觀路樹修剪等型態，提醒企業應提供個人防護器具或用品，並預先規劃設置簡易休息場所。

此外，熱危害第四級的必要措施，應設置遮陽、降溫設備，及提供休息場所、飲用水，也要有具體採行措施圖示及說明。

洪申翰表示，新版指引已發函給各相關單位，已正式上路。過去相關檢查場次很多，不符規定或達不到要求場次也不少，但改善率一直不夠明確。今年會在6月至9月推出專案檢查，也會推出改善查核追蹤機制，若有不符規定須回報改善。

倘若不符規定者在期限內未改善、回報，業者就會被納入複查抽檢名單內，今年預計會有1,000場複查抽檢，若複查抽檢仍不符規定，就會開罰3萬至30萬元罰款。洪申翰強調，檢查跟裁罰都只是手段，最重要目的是希望保護好勞工。