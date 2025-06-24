經長：台美關稅不會比日韓差 談判有信心
美國對等關稅九十天暫緩期將於七月九日屆滿，針對台美談判進度，經濟部長郭智輝昨說，他對台美談判結果有高度信心，「不至於談出比日本、南韓更差的關稅」。
立法院經濟委員會昨邀請經濟部、交通部等部會報告「因應高齡化社會，我國智慧公共運具發展及目標」。立委李坤城、葉元之質詢，先前都說台美談判談中我方可以拿到比較好的關稅，但時至今日，郭智輝日前卻指「與美關稅談判現有兩大變數」，看起來沒有比較好。
郭智輝說，美國對等關稅談判分三個zone（區塊）：綠色、黃色及紅色，台灣是在綠區，現在談的都是在綠區、美國較友好的國家。他表示，須等美國與日、韓、歐盟等大國談好基準，再跟台灣談。
他表示，每個國家談判過程不一樣，原本我方認為我與美國關稅差異沒有那麼大，認為美國會較關切非貿易障礙。談判小組回來分享是六月美國談判進度延宕，美國談判不確定性增加。他舉例，美英關稅談判結果僅限於美國和英國之間，不一定要一體適用，這讓台灣在後面的談判有許多空間，包括如何談判彼此之間的對等關稅。
郭智輝指出，台灣也持續密切注意日本、南韓等競爭對手與美國關稅談判進度，日韓因很多產品競爭與我重疊，我國關稅不能比日韓不利，政府了解產業界希望有「不歧視關稅」。他表示，對美國來說，台灣是一個比較穩定、比較容易國家，日本及南韓談判都涉及汽車、造船等議題必須先確定；我國優勢是在ＡＩ晶片及伺服器，傳產則要關注。
李坤城則追問，「六月的談話沒有像先前那麼有信心？」郭智輝表示，因為談判在進行中，他有信心「不至於談出比日本、南韓更差的關稅」。
針對汽車關稅減讓，郭智輝指出，汽車關稅減讓的影響可以控制，台灣小客車、整車並沒有外銷美國，美國車進口台灣比重也不高，加上關稅只適用於台美之間；至於台灣為世貿組織（ＷＴＯ）會員，其他國家之後是否會要求台灣比照台美談判結果降稅，政府會持續關注。
經濟部官員會後表示，台灣每年自美國進口車輛約一點六萬台，占比不高，對美國調降汽車關稅對國內產業衝擊可控，加上立法院財委會日前決議將等關稅談判之後再調降汽車貨物稅，降低對國內廠商的影響，政府也會爭取與美國達成雙邊協定，讓關稅僅適用於台美之間。
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