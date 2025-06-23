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地緣風險美元走弱 台銀估下半年金價上看3700美元

中央社／ 台北23日電

以伊衝突爆發，避險資金湧入金市，台銀指出，美國上週末空襲伊朗核設施，伊朗誓言報復，若中東情勢再升溫，金價有機會挑戰上週高點每盎司3451美元；同時，預期下半年在地緣風險、美元走弱等因素下，金價將延續多頭趨勢，可望維持於每盎司3100至3700美元間波動。

台灣銀行貴金屬部今天發布金市週報指出，上週受到以色列與伊朗開戰影響，避險買盤激勵金價上漲至每盎司3451美元，但隨即壓回至3400美元之下，後續雖傳出美國不排除也對伊朗發動攻擊，但金價幾度重新挑戰3400美元皆未能站穩，加上美國聯準會（Fed）利率決策會議釋出偏鷹訊號，金價不敵賣壓回落至3370美元附近整理。

台銀貴金屬部分析，若市場持續受到聯準會不急於降息所影響，美元指數反彈，不排除金價往下回測每盎司3300美元尋求支撐；不過，以色列與伊朗持續交戰，且美國於上週末空襲伊朗核設施，伊朗也誓言報復，若中東情勢持續升溫，避險資金回流金市，本週金價有機會再次挑戰上週高點約3451美元。

同時，台銀貴金屬部回覆中央社提問指出，預期中東地緣政治動態發展，仍將影響近期金價走勢。

從基本面來看，全球央行有意持續購金。台銀貴金屬部表示，由於黃金具備流動性及穩定性的特性，歐洲央行報告指出，其已超越歐元成為第2大儲備資產，全球央行亦連續3年淨增加黃金儲備皆超過1000公噸。

展望今年下半年，台銀貴金屬部認為，國際金價在預期各主要央行將持續降息、多國央行增加黃金儲備、美國政策不確定性、地緣政治風險及美元走弱等因素下，有利金價延續多頭趨勢，可望維持於每盎司3100至3700美元間波動，下檔空間有限，投資人可留意逢低布局時機。

金價 美國聯準會 伊朗

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