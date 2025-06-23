5月失業率3.3%創25年同月最低 勞動情勢穩定

主計總處今天公布5月失業率為3.3%，月減0.02個百分點，呈現連2月下滑，經季節調整後失業率為3.34%，同樣下滑。主計總處官員認為，失業率、失業人數雙雙下滑，傳遞正面訊號，對等關稅等衝擊也尚未顯現，目前勞動市場穩定。

主計總處統計，5月失業率為3.3%，月減0.02個百分點，且創25年來同月最低水準；季調後失業率3.34%，同樣下滑0.02個百分點，為24年半以來最低紀錄。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲並指出，5月失業人數為39.6萬人，月減3000人，主因對原有工作不滿意而失業者減少2000人。

譚文玲表示，從最新公布的5月數據看來，就業人數增加、失業人數降低，失業率及季調後失業率雙降，各項勞動指標都往正面發展，勞動市場狀況還不錯，至於外界擔憂的關稅效應也還未顯現；由於現在還處在關稅前的拉貨潮，加上勞動指標多較落後，推測至少要等90天豁免期屆滿，第3季之後影響才可能慢慢浮現。

譚文玲並指出，若觀察失業原因，5月因工作場所業務緊縮或歇業而失業者下滑至9.6萬人，是逾1年的最低水準，雖然此數據涵蓋製造業與服務業，難以推論單純是拉貨效應爆發，使得製造業業務繁忙，但確實對等關稅90天豁免期帶來正面效益，不只5月出口創高，部分高科技產業表現也非常亮眼。

6月至8月是畢業季，隨著應屆畢業生投入職場，失業率會逐步走揚，譚文玲表示，接下來除了畢業季因素，還可能參雜關稅豁免期屆滿的變數，這些國內外情勢如何牽動勞動指標、影響程度多少，主計總處將審慎觀察。