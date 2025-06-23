美國對等關稅仍不確定 最怕停滯性消費…彰化業界：美方訂單觀望中

美國對等關稅緩衝期將在7月9日到期，台灣至今對等關稅未明朗，也讓業界相當焦慮，彰化工業會理事長盧玉娟說，現在最怕的是在很多不確定性下的「停滯性消費」，在緩衝期的急單過後，目前美國很多業者又不敢下單觀望中了。

盧玉娟說，川普說變就變，現在又有中東戰事，讓對等關稅充滿不確定性，但業界卻覺得我們的政府、執政黨忙著罷免、查稅，卻無法給台灣企業更多的具體資訊和協助，讓大家在不確定中繼續擔心。

從事化妝品包裝業的盧玉娟說，大家在緩衝期趕單後，美國的企業主目前已不敢再下單了，都處於觀望中，因為畢竟預先出貨後，若未來景氣差，還得把庫存消化掉，才能再出貨，甚至還得擔心能不能如期收得到貨款，但業界感受到美國的消費力早就在下降，未來若出現停滯消費，再加上關稅衝擊，真的得面對很大考驗。

盧玉娟說，即使政府說若業界受衝擊，會針對企業貸款等做利息補貼，但目前細則也還不清楚，就連要提出申請還得先上網到經濟部申請出口時機證明等，申請費先付二千元。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，美國業界在關稅緩衝期趕緊對台下急單出貨，大約有7、8成產品都陸續出貨到美國，目前終端的水五金表面處理、組裝等部分業界還在趕工中，但上游鑄造業多數都已完工「納涼」了。原先第三季要出的貨都先出貨，訂單增加近三成，但接下來8、9月大家就又閒了，畢竟美方先囤貨，未來就會先用完庫存才會再訂

鹿港頂番婆水五金產業聚落每年約有600億產值，且有七成產品外銷，其中外銷水五金產品中又有七成主要外銷美國，原先美國公布對台灣課徵32%關稅，業界一片嘩然。

張家烈說，現在只希望政府能和美方談出比較有利的關稅，否則水五金面對中國和越南的競爭，壓力也很大，若無法持續穩定出貨，未來會不會放無薪假都很難說。