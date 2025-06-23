中東大戰油價會失控？滙豐亞洲首席投資總監這樣說

中東地緣政治風險升溫，市場關注石油價格是否大幅上揚。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲今日指出，雖以色列與伊朗間緊張局勢未解，但過往經驗顯示此類事件對油價的影響多為短期波動，全年平均油價預估仍為每桶68.5美元，從基本面觀察，近年石油產量也是供過於求，另外若封鎖荷莫茲海峽，對伊朗更是自殺行為。

滙豐銀行今日舉辦2025年第三季投資展望記者會，范卓雲表示，目前包括歐盟、英國、美國、中國及俄羅斯等主要國家皆釋出希望伊朗、以色列能緩和立場，後續需關注是否能透過外交手段共同降溫衝突。就投資策略而言，她表示，尚未因中東局勢調整資產配置。

范卓雲指出，下半年整體市場結構仍具韌性，對全球股票資產仍維持溫和偏高的配置，美股雖於年初表現相對落後，但基本面相對穩健，觀察首記GDP（國內生產毛額）雖出現輕微收縮，主因是企業為避開關稅上調而提前進口，導致淨出口出現負貢獻，實際上內需增長達4.7%，顯示企業與消費動能仍強，有能力抵禦關稅變數所帶來的衝擊。

范卓雲表示，對等關稅實施節奏已有緩和跡象，從美方第一次延後關稅實施至7月9日後，預期之後仍有機會再度延期，由於美國財長公開表態與多國談判持續進行，這些跡象都有助降低市場對貿易戰的尾部風險。她指出，美中近日達成的框架性貿易協議，象徵全球貿易緊張態勢開始降溫。

范卓雲指出，因為美國企業穩健獲利，加上內需動能與政策面轉趨有利，仍支撐股票市場中長期表現，滙豐將對美股持溫和看法並超配，區域上則看好中國、印度與新加坡等亞洲市場。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，中國不會因近期中美談判框架出現而延後政策刺激，科技企業亦積極加碼AI投資，預期中國股市將受惠於獲利改善與估值重估機會。

何偉華指出，鑑於半導體與科技硬體面臨關稅與成長放緩壓力，滙豐對台灣與南韓科技股持中性觀點，並偏好中游AI賦能與下游應用企業，反映產業策略重心轉移。