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夏季加盟展意向書年增25% 創業市場供需強勢成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

2025台灣連鎖加盟創業夏季展於6月23日圓滿落幕，作為近六年規模最大的夏季加盟展，展覽規模較去年同期增長21%，交易紀錄也同樣亮眼。根據主辦單位台灣連鎖加盟促進協會統計，本屆展覽共收到近4,000筆潛在加盟主資料，較去年成長25%，觀展人潮也較去年成長近10%，顯示創業市場在供需兩端均強勢成長。

外交部長林佳龍也特別在臉書發文，表示要特別感謝所有在海外打拚的企業與連鎖品牌，這些企業是台灣最好的「商業大使」，隨著如台積電（2330）這樣的台灣企業積極配合全球供應鏈重組赴海外投資，台灣連鎖加盟企業亦積極拓展布局，成為「台灣投資美國隊」的重要後勤夥伴。外交部與各駐外館處也會持續扮演堅實後盾的角色，協助鏈結當地資源、拓展海外市場、提升國家形象與能見度，期待攜手以「經濟外交」為引擎，持續拓展台灣的經貿與外交空間。

台灣連鎖加盟促進協會分析，隨著台灣品牌積極布局海外市場，國際化已成為帶動加盟體系成長的核心動能之一。憑藉品牌力、標準化流程及完善教育訓練，連鎖模式可大幅縮短創業摸索期並降低風險，吸引愈來愈多創業者投入，而許多民眾也希望透過創業或加盟模式，為自己打造新的收入曲線，因此展覽聲勢與規模皆顯著成長。

台灣的高儲蓄率與財富也為市場帶來強大潛力，中央銀行總裁楊金龍日前指出，台灣超額儲蓄長期走升，預估今年將突破4兆元，主計總處資料也顯示，截至2023年底，全體國富淨額達252.82兆元，其中家庭部門即占171.53兆元、比重高達67.85%，凸顯國人充沛而穩健的投資潛能。因此觀展民眾除了社會新鮮人，也有不少是高收入高儲蓄人士，透過連鎖加盟體系將手上資金轉化為具規模、可複製的事業。

台灣連鎖加盟促進協會指出，今年展覽反映出年輕世代創業新趨勢，包含以生成式AI與數據驅動技術作為快速迭代的引擎，將永續思維與循環經濟視為企業核心DNA，這些元素與未來五年「AI即服務」、減碳溯源與跨境數位平台等產業大勢相呼應。年輕人天生具備的數位原生思維與社會使命感，結合加盟體系標準化與規模複製的優勢，將使創意概念更快落地、放大影響力，為台灣乃至國際市場注入兼具創新與永續的創業動能。

連鎖加盟 創業

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