高溫假還沒有譜？洪申翰指「這情況」有點奇怪

勞動部職安署23日於新北工程地舉行「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」。關於高溫假，勞動部是否有新的想法跟規劃？勞動部長洪申翰受訪時回應，現階段還是採取分眾保護勞工的措施，因為不同職類的勞工，面臨暴露在高溫的差異蠻大，「例如在辦公室工作的職員，如果因為戶外高溫規定一定要放假，也會覺得這樣有點奇怪。」

對於外界關心是否有機會放高溫假，洪申翰說，今天大家來到工作的現場也知道，面對氣候變遷下的風險，一個非常重要的概念，是看暴露在高溫的程度。對於高溫熱危害的樣態，不同職類的勞工，面臨的曝曬程度差異蠻大。例如戶外工作者，或是在室內、在辦公室的職員，暴露在高溫的程度不同，面對的風險也不一樣，高溫甚至有地區、時段上的不同。

洪申翰認為，在這個情況下，是否採取全面性的高溫假，必須討論一體適用的做法，是不是都適用於全體勞工。比如在辦公室工作的職員，其實暴露在高溫的程度比較低，如果因為當天戶外高溫規定一定要放假，可能對於在室內工作的勞工，也會覺得這樣有點奇怪。現階段還是採取分眾保護勞工的措施。

洪申翰提到，像是今天大家看到在工程現場曝曬的勞工，就希望能特別關注他們的熱危害預防，要因應相關的風險。另外像學校裡面的學生，或是農作的這些工作者，其實不同的情境會有不同需要預防的方式。所以現階段先用分眾的做法，來把勞工朋友給保護好。

洪申翰說，至於未來是不是要採取「一體適用」的高溫假形式，這部分社會需要有更多細緻的討論，也包括評估不同的勞工、不同的職場、不同的作業情境，這些風險到底用什麼方式可以來協助大家，才會是最好的。