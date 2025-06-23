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傳伊朗封鎖荷莫茲海峽 中油：油氣供應無虞

中央社／ 台北23日電
中油表示，國內油氣供應均無影響，將密切注意中東情勢後續發展。圖／聯合報系資料照片
中油表示，國內油氣供應均無影響，將密切注意中東情勢後續發展。圖／聯合報系資料照片

中東地緣政治情勢升溫，中油表示，國內油氣供應均無影響，將密切注意中東情勢後續發展，並配合政府物價穩定政策，以減少國際油氣價格波動對民生和產業的衝擊。中油去年進口原油與天然氣，經過荷莫茲海峽的比例分別為39%、25%。

美國空襲伊朗核設施，伊朗國會據報批准一項關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的措施，使得這條全球關鍵能源航道面臨中斷，2艘超級油輪在海峽內掉頭，顯示區域航運已蒙上戰火陰霾，國際原油價格看漲。

為確保國內油氣穩定供應，台灣中油公司今天發布新聞稿表示，原油及LNG進口均採「分散風險、多元採購」策略。自以色列與伊朗爆發軍事衝突後迄今，台灣中油原油及LNG供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響，且原油及天然氣安全存量天數均符合法定規範，可充分供應國內需求。

根據中油去年進口原油和天然氣數據，去年自中東進口原油占比為39%，主要來自沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，原油運輸都是在波斯灣的港口裝貨上船，一定會經過荷莫茲海峽；自卡達進口的天然氣比重為25%，也會經過荷莫茲海峽。

因應中東地區衝突擴大的可能性，中油表示，依據經濟部應變小組指示已備妥因應方案，將視國外情勢變化，短期以緊急採購其他地區油氣現貨、視情況調整成品油出口計畫、並洽現有中長期LNG契約供應商增加供氣量；中長期則持續洽購多元油氣來源、積極建構更完備的國內天然氣輸儲設施及強化天然氣調度供應韌性，請民眾安心。

中油指出，將配合政府指示，在確保國內油氣穩定供應同時，持續透過油價平穩雙機制協助穩定國內油價，以及依據「國內天然氣價格調整機制」檢討氣源成本變動並考量照顧民生與穩定物價政策，以減緩國際油氣價格波動對國內民生、物價及產業的衝擊。

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