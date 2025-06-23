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經長：對台美關稅談判有信心 不至於談出比日韓更差

中央社／ 台北23日電
經濟部長郭智輝今天出席立法院經濟委員會備詢。聯合報系記者潘俊宏／攝影
經濟部長郭智輝今天出席立法院經濟委員會備詢。聯合報系記者潘俊宏／攝影

美國對等關稅90天暫緩期將至，經濟部長郭智輝表示，對台美談判結果有高度信心，「不至於談出比日本、韓國更差的關稅」。郭智輝也指出，美國車進口台灣比重也不高，加上關稅只適用於台美之間，汽車關稅減讓的影響可以控制。

美國高額對等關稅90天暫緩期，預定7月9日屆滿，郭智輝今天出席立法院經濟委員會報告並備質詢，民進黨李坤城、國民黨立委葉元之等人關切台灣與美國關稅談判進度。

郭智輝表示，美英關稅談判結果僅限於美國和英國2國之間，讓台灣在後面的談判有許多空間，包括如何談判彼此之間的對等關稅，台灣也持續密切注意日本、韓國等競爭對手與美國關稅談判進度。

郭智輝指出，對美國來說，台灣應該是比較容易談判、比較穩定的對象，台灣優勢為AI晶片和AI伺服器等，他對台美談判結果有高度信心，「不至於談出比日本、韓國更差的關稅」。

經濟部上週表示，汽車貨物稅減免已取得朝野共識，將等與美國關稅談判結果出爐，再討論貨物稅減免措施，以降低對廠商衝擊。葉元之質詢時指出，政府應先調降汽車貨物稅，對國內汽車產業影響較小，也可降低民眾買車價錢。

郭智輝表示，汽車關稅減讓的影響可以控制，台灣小客車、整車並沒有外銷美國，美國車進口台灣比重也不高，加上關稅只適用於台美之間，至於台灣為WTO會員，其他國家之後是否會要求台灣比照台美談判結果降稅，政府會持續關注。

相關官員會後補充，每年自美國進口台灣的車輛約1.6萬台，占比不高，對美國調降汽車關稅對國內產業衝擊可控，加上立法院財委會已作成決議，將待關稅談判之後再調降汽車貨物稅，以降低對國內廠商的影響，政府也會爭取與美國達成雙邊協定，讓關稅僅適用於台美之間。

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