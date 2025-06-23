快訊

市長夢碎！林岱樺涉案遭起訴身型明顯消瘦 競選團隊幾乎崩解

來澎湖玩遭名店挑釁？南韓女團成員直呼「我想回家」 縣長說話了

破零！罷綠委李坤城「突襲送件」 領銜人：二階連署份數一定夠

因應中東地緣政治變化 台灣中油：國內油氣供應無虞

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

近日中東地緣政治情勢變化，台灣中油23日強調，國內原油及液化天然氣(LNG)長期以來均採「分散風險、多元採購」策略，且安全存量天數均符合法定規範，可充分滿足國內需求，國內油氣供應均無影響。

台灣中油將密切注意中東情勢後續發展，並持續配合政府物價穩定政策以因應國際油氣價格波動，請國人放心。

台灣中油表示，為確保國內油氣穩定供應，原油及LNG進口均採「分散風險、多元採購」策略。自以色列與伊朗爆發軍事衝突後迄今，台灣中油原油及LNG供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響，且原油及天然氣安全存量天數均符合法定規範，可充分供應國內需求。

為因應中東地區衝突擴大的可能性，台灣中油依據經濟部應變小組指示已備妥因應方案，將視國外情勢變化，短期以緊急採購其他地區油氣現貨、視情況調整成品油出口計畫、並洽現有中長期LNG契約供應商增加供氣量；中長期則持續洽購多元油氣來源、積極建構更完備的國內天然氣輸儲設施及強化天然氣調度供應韌性，請國人安心。

台灣中油將配合政府指示，在確保國內油氣穩定供應同時，持續透過油價平穩雙機制協助穩定國內油價，以及依據「國內天然氣價格調整機制」檢討氣源成本變動並考量照顧民生與穩定物價政策，以減緩國際油氣價格波動對國內民生、物價及產業的衝擊。

物價 天然氣 中油

延伸閱讀

立委關心海峽封鎖 經長：會從美澳購氣

中油：明（23）日起汽、柴油各調漲0.1元

驚險畫面曝！陰雨天閃車自摔 機車油氣外洩瞬間燒成火海

潘孟安赴阿拉斯加 李敏：台採購天然氣恐被美國卡死

相關新聞

經長：對台美關稅談判有信心 不至於談出比日韓更差

美國對等關稅90天暫緩期將至，經濟部長郭智輝表示，對台美談判結果有高度信心，「不至於談出比日本、韓國更差的關稅」。郭智輝...

熱危害預防新版指引出爐 6至9月啟動專案檢查105場

為了保護勞工遠離熱危害，勞動部23日發布「高氣溫作業熱危害預防4大策略」，若不合規定者複查檢驗後仍未改善，處3萬至30萬...

熱危害預防指引上路 洪申翰：複查不合格最高罰30萬元

勞動部職安署23日於新北土城舉行「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」。勞動部長洪申翰表示，勞動部發布高溫熱危害四大因應對策...

今年前五月貢獻六成六 美國市場為近年我電機產品出口主角

財政部統計發現，受惠於北美電網升級、資料中心建設持續推升相關電力設備需求，今年1至5月出口年增13.7％，其中各占逾4分...

國家安全再升級 內政部7月起三大新制上路一次看

內政部23日提醒，從7月1日起，三項新制包括私立殯葬設施的管理費運用、殉職人員殯葬費用減免，以及防空避難設備的檢查納入公...

2026年再生能源達標 經濟部長郭智輝：保證不跳票

經濟部將在2025年達到20%再生能源的目標延至2026年，經濟部長郭智輝今天在立法院經濟委員會回應立委表示「我們絕對不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。