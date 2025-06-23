因應中東地緣政治變化 台灣中油：國內油氣供應無虞

近日中東地緣政治情勢變化，台灣中油23日強調，國內原油及液化天然氣(LNG)長期以來均採「分散風險、多元採購」策略，且安全存量天數均符合法定規範，可充分滿足國內需求，國內油氣供應均無影響。

台灣中油將密切注意中東情勢後續發展，並持續配合政府物價穩定政策以因應國際油氣價格波動，請國人放心。

台灣中油表示，為確保國內油氣穩定供應，原油及LNG進口均採「分散風險、多元採購」策略。自以色列與伊朗爆發軍事衝突後迄今，台灣中油原油及LNG供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響，且原油及天然氣安全存量天數均符合法定規範，可充分供應國內需求。

為因應中東地區衝突擴大的可能性，台灣中油依據經濟部應變小組指示已備妥因應方案，將視國外情勢變化，短期以緊急採購其他地區油氣現貨、視情況調整成品油出口計畫、並洽現有中長期LNG契約供應商增加供氣量；中長期則持續洽購多元油氣來源、積極建構更完備的國內天然氣輸儲設施及強化天然氣調度供應韌性，請國人安心。

台灣中油將配合政府指示，在確保國內油氣穩定供應同時，持續透過油價平穩雙機制協助穩定國內油價，以及依據「國內天然氣價格調整機制」檢討氣源成本變動並考量照顧民生與穩定物價政策，以減緩國際油氣價格波動對國內民生、物價及產業的衝擊。