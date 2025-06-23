熱危害預防新版指引出爐 6至9月啟動專案檢查105場

為了保護勞工遠離熱危害，勞動部23日發布「高氣溫作業熱危害預防4大策略」，若不合規定者複查檢驗後仍未改善，處3萬至30萬元罰鍰。6至9月啟動專案檢查，預計舉行105場次。熱危害預防指引有6大修正重點，如擴大適用對象，包含勞工、自營作業者、派遣勞工，並明定熱危害第四級時，工作現場必須設置遮陽、降溫設備，及提供休息場所、飲用水等。

因應夏季高溫來臨，勞動部今於新北國3增設金城交流道工程，舉辦「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」，勞動部長洪申翰、職安署長林毓堂皆出席，現場公布新版「高氣溫作業熱危害預防指引」及預防4大策略。

有關高氣溫作業熱危害預防4大策略，林毓堂說明，第一，強化法制，加重防災責任：當熱危害達第四等級，應設置遮陽、降溫設備、休息場所，違反處3萬至30萬元罰鍰。6至9月啟動專案檢查共105場次，督促高風險業者做好防護措施。第二，更新指引，落實熱危害預防：連結即時氣象資訊、強化特殊作業樣態之降溫、休息及個人防護等具體採行措施。

林毓堂指出，第三，部會合作，擴大防護資源：目的事業主管機關共同督促業者，落實高氣溫防護。結合抗高溫對策聯盟及地方政府，擴大防護宣導、輔導。第四，公私協力，提升改善率及監督檢查效能：推動改善追蹤查核計畫，結合專業團體協同檢查機構，確認改善成效。擴大與公(協)會團體合作，推動自主管理回報，提升防護量能。

有關「高氣溫作業熱危害預防指引」6大修正重點，林毓堂說明，首先擴大適用對象，包括勞工、自營作業者、派遣勞工。其次，明定熱危害第四級必要措施，應設置遮陽、降溫設備，並提供休息場所及飲用水等。第三，更新「高氣溫作業防護資訊網」連結氣象署各縣市區鄉鎮每小時即時資訊，以中央氣象署當地溫濕度，評估熱危害風險等級，並結合手機即時查詢熱危害風險等級及對應措施。

林毓堂表示，第四，增訂具變動性、臨時性之戶外作業防護，適用外送員、舉牌工等型態，提醒隨身攜帶充足飲用水、使用個人防護用品（如濕毛巾、防曬用品等），並善用對外開放之機關或店家休息，及做健康狀況即時通報。第五，強化特殊作業樣態之降溫及休息，適用高空電塔維修、道路施工、景觀路樹修剪等型態，應提供個人防護器具或用品，並預先規劃設置簡易休息場所。

林毓堂指出，第六，預防熱危害應提供具體採行措施圖示及說明，例如遮陽網、遮陽棚、傘等遮陽方式，或休息場所、降溫設施（如風扇、水霧等），也可使用個人防護器具或用品（如寬簷帽、風扇背心等）。