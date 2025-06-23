熱危害預防指引上路 洪申翰：複查不合格最高罰30萬元

勞動部職安署23日於新北土城舉行「高氣溫作業熱危害預防示範觀摩會」。勞動部長洪申翰表示，勞動部發布高溫熱危害四大因應對策，新版預防指引的內容，今天正式上路。初查不符規定者，若在期限內沒有改善，就會納入複查抽檢名單，今年預計會有1千場複查抽檢。若複查抽檢還是不符合規定，將開罰3萬到30萬的罰款。

洪申翰表示，經過一輪觀摩，在攤位上看到的事業單位，大家拿出了很多看起來可以很有效預防高溫熱危害相關的設備，感受到從技術上去預防高溫熱危害，不斷有演進跟研發。不過，從勞動部的角度，最重要的還是必須要推出政策，從政策端、機制端來擴大對於勞工的保護。

洪申翰指出，數據顯示，過去5年共有十件，因為熱疾病致死的重大職災，換算起來平均每年大概是兩件，也就是平均每年有兩個勞工，可能會致死於熱危害所帶來的熱疾病。這件事不能輕忽，否則風險可能會急劇上升。在全球暖化的氣候下，高溫熱危害防治刻不容緩。

洪申翰說，這就是為什麼他請職安署在7月以前，舉行一場像今天這樣的熱危害預防示範觀摩會，讓更多的企業營造事業單位，可以來看看有沒有什麼好的做法、解方，協助大家解決問題。剛提到過去5年有十個勞工因高溫熱危害、熱疾病致死，其中5人就來自營造工程業。

洪申翰表示，勞動部今天起發布高溫熱危害四大因應對策，新版預防指引的內容，希望讓高溫熱危害的預防能夠越來越普及。比如像現場許多非常好的設備，穿戴上去就能有感降溫，讓更多勞工使用後能受到高溫防護，這是勞動部辦理這場活動最重要的目的。

洪申翰提到，新版指引上周五已經發函給各相關單位，今天已經正式上路了。新版指引的適用範圍擴大，包括自行作業者、派遣人員，甚至大家很關注的外送人員等。指引裡很多熱危害風險的指標，其實也越來越及時，每小時就會測量一次溫度。

洪申翰強調，新版指引是拿來落實，不是拿來參考的。過去其實相關檢查的場次很多，不符合規定或達不到要求的場次也蠻多的，但是改善率一直不夠明確。今年會在6月到9月推出專案檢查，也會推出一個改善查核追蹤機制，若有不符合規定，將要求事業單位必須回報改善。

洪申翰說明，不符規定者若在期限內沒有改善、沒有回報，就會納入複查抽檢的名單內，今年預計會有1千場複查抽檢。如果複查抽檢還是不符合規定，就會開罰3萬到30萬的罰款。今天大家看完很多防護熱危害的裝備，就知道其實這些設備，很多事業單位在成本上都是可以負擔的，並不是負擔不起，重點是有沒有用心、有沒有真的想要保護勞工。

洪申翰表示，請相關行政部門包括交通部、經濟部等或是其他單位，大家幫忙協助督導跨部會之間的合作推動，會是接下來很重要的機制。熱危害防護裝備跟措施，除了創新研發之外，更重要的是能夠普及。檢查跟裁罰，其實都只是手段，最重要的目的還是希望能夠把勞工保護好。