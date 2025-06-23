今年前五月貢獻六成六 美國市場為近年我電機產品出口主角

財政部統計發現，受惠於北美電網升級、資料中心建設持續推升相關電力設備需求，今年1至5月出口年增13.7％，其中各占逾4分之1的變壓器、靜電式變流器等及配電器材分別年增25.3％及15.2％，另外也發現，美國市場躍居近年我電機產品出口主要動能，今年前五月貢獻度達6成6。

電機產品是現代社會發展重要的基礎元素，其中發電機、變壓器、配電設備等設施除支撐電力系統運作，更可結合ICT與電機技術，發展智慧電網，另人工智慧（AI）應用需倚賴龐大電力，亦為電機產業帶來新契機。

據財政部最新出口數據顯示，近20年來我國電機產品出口規模多在百億美元以上，但在2010年之前呈走低態勢，2010年之後才出現明顯回升，2022年出口159億美元，為14年來高點。

受惠於北美電網升級、資料中心建設持續推升相關電力設備需求，今年1至5月出口年增13.7％，其中各占逾2成5之變壓器、靜電式變流器等及配電器材分別年增25.3％及15.2％，電線電纜及光纖電纜也增20.2％。

從出口市場觀察，我電機產品向以陸港、美國為拓銷核心，歷來所占比重合計高達5至6成，惟受到美中對峙、全球供應鏈重組，以及中國大陸積極進行進口替代，美國推動電力基建與電動車產業等影響，兩地占比明顯消長。

美國自2018年起超越陸港成為我電機產品最大外銷市場，今年1至5月占比42.4％，較2019年上升10.1個百分點，其中變壓器、靜電式變流器等、原電池（組）及蓄電池、配電器材出口值6年間分別擴增2.8倍、1.5倍及1.1倍；2019至2024年間累計美國對我電機產品總出口增幅之貢獻度達4分之3，今年前五月接近7成。

另外，對陸港電機產品則受液晶指示器出口銳減拖累，占比快速下滑，今年前五月為16.7％，較2019年下滑7.6個百分點。對歐洲、東協及日本之升降幅度均在2個百分點以內。