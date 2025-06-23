快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

今年前五月貢獻六成六 美國市場為近年我電機產品出口主角

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
從出口市場觀察，電機產品出口國家/地區金額。圖／財政部提供
從出口市場觀察，電機產品出口國家/地區金額。圖／財政部提供

財政部統計發現，受惠於北美電網升級、資料中心建設持續推升相關電力設備需求，今年1至5月出口年增13.7％，其中各占逾4分之1的變壓器、靜電式變流器等及配電器材分別年增25.3％及15.2％，另外也發現，美國市場躍居近年我電機產品出口主要動能，今年前五月貢獻度達6成6。

電機產品是現代社會發展重要的基礎元素，其中發電機、變壓器、配電設備等設施除支撐電力系統運作，更可結合ICT與電機技術，發展智慧電網，另人工智慧（AI）應用需倚賴龐大電力，亦為電機產業帶來新契機。

據財政部最新出口數據顯示，近20年來我國電機產品出口規模多在百億美元以上，但在2010年之前呈走低態勢，2010年之後才出現明顯回升，2022年出口159億美元，為14年來高點。

受惠於北美電網升級、資料中心建設持續推升相關電力設備需求，今年1至5月出口年增13.7％，其中各占逾2成5之變壓器、靜電式變流器等及配電器材分別年增25.3％及15.2％，電線電纜及光纖電纜也增20.2％。

從出口市場觀察，我電機產品向以陸港、美國為拓銷核心，歷來所占比重合計高達5至6成，惟受到美中對峙、全球供應鏈重組，以及中國大陸積極進行進口替代，美國推動電力基建與電動車產業等影響，兩地占比明顯消長。

美國自2018年起超越陸港成為我電機產品最大外銷市場，今年1至5月占比42.4％，較2019年上升10.1個百分點，其中變壓器、靜電式變流器等、原電池（組）及蓄電池、配電器材出口值6年間分別擴增2.8倍、1.5倍及1.1倍；2019至2024年間累計美國對我電機產品總出口增幅之貢獻度達4分之3，今年前五月接近7成。

另外，對陸港電機產品則受液晶指示器出口銳減拖累，占比快速下滑，今年前五月為16.7％，較2019年下滑7.6個百分點。對歐洲、東協及日本之升降幅度均在2個百分點以內。

延伸閱讀

伊朗核設施遭轟炸揚言反擊 美軍在中東基地一覽

美國務卿：如果伊朗打電話來 美國已準備好達成和平

AI、半導體夯 頂大資工系申請入學「機關算盡」反致缺額

南一中排球隊長鄭瀚考上台大電機 想為台大排球隊效力

相關新聞

國家安全再升級 內政部7月起三大新制上路一次看

內政部23日提醒，從7月1日起，三項新制包括私立殯葬設施的管理費運用、殉職人員殯葬費用減免，以及防空避難設備的檢查納入公...

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

美國轟炸後，伊朗國會已批准封鎖荷姆茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，政府有做準...

荷莫茲海峽若遭封鎖？經部：油價、氣價與電價將上漲

美軍22日空襲伊朗核子設施，正式介入以色列與伊朗衝突，伊朗官媒22日報導，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽（Strait o...

今年前五月貢獻六成六 美國市場為近年我電機產品出口主角

財政部統計發現，受惠於北美電網升級、資料中心建設持續推升相關電力設備需求，今年1至5月出口年增13.7％，其中各占逾4分...

2026年再生能源達標 經濟部長郭智輝：保證不跳票

經濟部將在2025年達到20%再生能源的目標延至2026年，經濟部長郭智輝今天在立法院經濟委員會回應立委表示「我們絕對不...

以伊戰爭升溫 政院兩大措施穩定油價、物價

行政院23日表示，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，行政院已籌組「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。