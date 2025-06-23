快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

國家安全再升級 內政部7月起三大新制上路一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者曾學仁／攝影
內政部長劉世芳。記者曾學仁／攝影

內政部23日提醒，從7月1日起，三項新制包括私立殯葬設施的管理費運用、殉職人員殯葬費用減免，以及防空避難設備的檢查納入公共安全範圍都將上路實施，此次調整不僅能強化消費者保障，更有助於國土安全與制度完善。

首先，內政部指出，針對私立公墓及納骨塔的收費機制，依據《殯葬管理條例》修正內容，7月起業者向消費者收取的管理費，必須分別存入「日常支出」及「急難支出」兩個專戶，專款專用。

原本的殯葬設施經營管理基金制度將正式廢除，改由「急難支出」專戶替代，並新增設施建物須強制投保，以及在業者停止經營時的資金移轉與代管機制，確保未來設施能持續運作，保障消費者不受影響。配套的相關子法也將同步上路，包含管理辦法與契約範本規範，提升整體管理效率與透明度。

第二，為表彰因公殉職人員的貢獻，凡殉職的警察、消防、義警、義消、民防人員，以及其他依法執行公務而殉職者，自7月起使用公立殯葬設施將全面免收費用。由於各地公立殯葬設施的營運由地方政府負責，內政部已要求各地方須修正自治法規或以專案方式處理，確保政策落實無虞。

最後，國家安全會議去年10月已指示，各類建築物所附設的防空避難設備，將全面納入建築物公共安全檢查及申報系統，首波針對可容納500人以上的大型避難設施實施。

未來若發現設施進出口不通、積水、照明不足等問題，將通報警政單位進行後續處理，並視情節依建築法或公寓大廈管理條例開罰。內政部說明，這項新制也將強化防空演習的配合程度，提升民眾面對災害或戰爭風險時的應變能力。

內政部表示，這三項新制雖涉及不同領域，但核心都聚焦在制度健全與公共安全，未來也會持續檢討各項法令，確保民眾的基本權益與社會整體韌性。

延伸閱讀

新光銀行汐止分行喬遷 服務再升級

內政部：前瞻第5期65億 聚焦改善人本環境淨零建築

購物平台宣稱內政部規格 消防署：未賣或認證任何品牌緊急避難包

內政部盤點1300處直升機臨時起降點 山難搜救成本曝光

相關新聞

國家安全再升級 內政部7月起三大新制上路一次看

內政部23日提醒，從7月1日起，三項新制包括私立殯葬設施的管理費運用、殉職人員殯葬費用減免，以及防空避難設備的檢查納入公...

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

美國轟炸後，伊朗國會已批准封鎖荷姆茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，政府有做準...

荷莫茲海峽若遭封鎖？經部：油價、氣價與電價將上漲

美軍22日空襲伊朗核子設施，正式介入以色列與伊朗衝突，伊朗官媒22日報導，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽（Strait o...

今年前五月貢獻六成六 美國市場為近年我電機產品出口主角

財政部統計發現，受惠於北美電網升級、資料中心建設持續推升相關電力設備需求，今年1至5月出口年增13.7％，其中各占逾4分...

2026年再生能源達標 經濟部長郭智輝：保證不跳票

經濟部將在2025年達到20%再生能源的目標延至2026年，經濟部長郭智輝今天在立法院經濟委員會回應立委表示「我們絕對不...

以伊戰爭升溫 政院兩大措施穩定油價、物價

行政院23日表示，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，行政院已籌組「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。