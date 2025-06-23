國家安全再升級 內政部7月起三大新制上路一次看

內政部23日提醒，從7月1日起，三項新制包括私立殯葬設施的管理費運用、殉職人員殯葬費用減免，以及防空避難設備的檢查納入公共安全範圍都將上路實施，此次調整不僅能強化消費者保障，更有助於國土安全與制度完善。

首先，內政部指出，針對私立公墓及納骨塔的收費機制，依據《殯葬管理條例》修正內容，7月起業者向消費者收取的管理費，必須分別存入「日常支出」及「急難支出」兩個專戶，專款專用。

原本的殯葬設施經營管理基金制度將正式廢除，改由「急難支出」專戶替代，並新增設施建物須強制投保，以及在業者停止經營時的資金移轉與代管機制，確保未來設施能持續運作，保障消費者不受影響。配套的相關子法也將同步上路，包含管理辦法與契約範本規範，提升整體管理效率與透明度。

第二，為表彰因公殉職人員的貢獻，凡殉職的警察、消防、義警、義消、民防人員，以及其他依法執行公務而殉職者，自7月起使用公立殯葬設施將全面免收費用。由於各地公立殯葬設施的營運由地方政府負責，內政部已要求各地方須修正自治法規或以專案方式處理，確保政策落實無虞。

最後，國家安全會議去年10月已指示，各類建築物所附設的防空避難設備，將全面納入建築物公共安全檢查及申報系統，首波針對可容納500人以上的大型避難設施實施。

未來若發現設施進出口不通、積水、照明不足等問題，將通報警政單位進行後續處理，並視情節依建築法或公寓大廈管理條例開罰。內政部說明，這項新制也將強化防空演習的配合程度，提升民眾面對災害或戰爭風險時的應變能力。

內政部表示，這三項新制雖涉及不同領域，但核心都聚焦在制度健全與公共安全，未來也會持續檢討各項法令，確保民眾的基本權益與社會整體韌性。