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美國關稅衝擊中國綠能 研調：台韓可望受惠電池轉單

中央社／ 新竹23日電

研調機構DIGITIMES指出，美國關稅政策已對中國綠能產品供應鏈造成實質衝擊，尤其是對中企主導的太陽能、電池產業影響較大。美國儲能電池市場可能尋求非中系供應商，台灣、韓國業者或可享有轉單效應。

DIGITIMES表示，美國為防止中國透過東南亞國家「洗產地」，將針對越南等東南亞4國太陽能產品徵收高額關稅，預期將重構中國太陽能業者在東南亞國家的產業鏈布局。

在儲能電池方面，美國對中國徵收高額關稅，將直接影響中國電池產品出口，全球電池產業鏈將由目前的中國主導轉向多元供應。

DIGITIMES指出，美國關注中國太陽能業者的重點為「洗產地」，因此美國將對柬埔寨、泰國、越南、馬來西亞等4國徵收高額關稅。中企因應作法為彈性調配美國、東南亞與其他海外產能，中國太陽能業者逐步強化美國在地產能、調降東南亞廠產能、拓展其他海外市場。

中企將展開第2波東南亞生產據點移轉，從馬來西亞、越南、泰國，移轉至未受美國關稅影響的其他東南亞國家，如印尼和寮國，甚至是拓展新興海外市場，分散供應鏈風險。

DIGITIMES表示，美國對中國儲能電池將課徵173.4%高額關稅，雖5月暫降至40.9%，但仍高於對台關稅，中國儲能電池業者有兩種應作法，一是美國在地生產避開關稅障礙，二是策略性轉向，暫不進軍美國市場。

DIGITIMES指出，若中國儲能電池面臨美高額關稅，將推升中國儲能電池出口美國市場的成本，削弱其價格優勢，美國市場勢必加速尋求非中系供應商，台灣、韓國業者有機會迎來轉單效應。

DIGITIMES預期，美國關稅將造成綠能產品市場價格上漲，不利美國再生能源案場發展，影響能源轉型進度。除關稅影響，仍須觀察降低通膨法案（IRA）對綠能相關補貼暫緩影響程度，及參眾議院最終審議結果。

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