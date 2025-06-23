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2026年再生能源達標 經濟部長郭智輝：保證不跳票

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
經濟部長郭智輝今天出席立法院經濟委員會備詢，對再生能源在2026年目標達標保證不會跳票。記者潘俊宏／攝影
經濟部長郭智輝今天出席立法院經濟委員會備詢，對再生能源在2026年目標達標保證不會跳票。記者潘俊宏／攝影

經濟部將在2025年達到20%再生能源的目標延至2026年，經濟部長郭智輝今天在立法院經濟委員會回應立委表示「我們絕對不會讓它跳票」。

國民黨立委楊瓊瓔針對再生能源的進度與目標詢問經濟部長郭智輝，郭智輝明確回應2026年達標絕不會跳票，經濟部尋求跨部門的協商努力落實政策目標，不過郭智輝質詢中坦承，原先2025年太陽光電目標應該達20GW，目前缺口仍有5.49GW，光電的困難會盡量從風電、地熱、水力等來補足缺口。

經濟部 太陽光電 再生能源

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