快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

以伊戰爭升溫 政院兩大措施穩定油價、物價

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰指示副院長鄭麗君（見圖）督導的穩定物價小組密切關注國際情勢，適時作出因應。圖／聯合報系資料照片。
行政院長卓榮泰指示副院長鄭麗君（見圖）督導的穩定物價小組密切關注國際情勢，適時作出因應。圖／聯合報系資料照片。

行政院23日表示，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，行政院已籌組「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動。為穩定國內物價，政府已實施「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」之油價雙平穩機制，並延長減徵關鍵進口原物料稅負至114年9月底。

行政院指出，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，並推升全球能源及大宗物資價格，行政院長卓榮泰於19日院會指示，請副院長鄭麗君督導行政院「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動。

行政院表示，鄭麗君已於6月20日邀集行政院「穩定物價小組」相關部會進行研商，責成行政團隊密切關注中東情勢發展與國際原油價格波動，並適時提出各項物價穩定措施。

行政院說明，為穩定國內物價，政府已實施「亞鄰最低價」、「油價平穩措施」之油價雙平穩機制，並延長減徵關鍵進口原物料稅負至114年9月底。

行政院表示，今年以來，國內物價漲幅呈逐月減緩，今年1至5月平均CPI年增率為2.04%，今年5月更降至1.55%；惟近期中東地緣政治風險升溫，國際原油價格呈明顯上升趨勢，行政院「穩定物價小組」將密切掌握國際情勢，妥為應處，力求物價維持穩定。

物價 原油價格 中東

延伸閱讀

中東風險升溫 政院：物價穩定小組掌握油價波動 盼確保民生物價穩定

求善終、生死兩相安 醫師：做好安寧醫療四大人生課題

不只沈伯洋 趙少康：鄭麗君、柯建銘、黃捷都有親屬賺紅錢

美關稅恐造成斷鏈風險

相關新聞

國家安全再升級 內政部7月起三大新制上路一次看

內政部23日提醒，從7月1日起，三項新制包括私立殯葬設施的管理費運用、殉職人員殯葬費用減免，以及防空避難設備的檢查納入公...

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

美國轟炸後，伊朗國會已批准封鎖荷姆茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，政府有做準...

荷莫茲海峽若遭封鎖？經部：油價、氣價與電價將上漲

美軍22日空襲伊朗核子設施，正式介入以色列與伊朗衝突，伊朗官媒22日報導，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽（Strait o...

今年前五月貢獻六成六 美國市場為近年我電機產品出口主角

財政部統計發現，受惠於北美電網升級、資料中心建設持續推升相關電力設備需求，今年1至5月出口年增13.7％，其中各占逾4分...

2026年再生能源達標 經濟部長郭智輝：保證不跳票

經濟部將在2025年達到20%再生能源的目標延至2026年，經濟部長郭智輝今天在立法院經濟委員會回應立委表示「我們絕對不...

以伊戰爭升溫 政院兩大措施穩定油價、物價

行政院23日表示，近來中東情勢變化帶動國際原油與天然氣市場波動，行政院已籌組「穩定物價小組」，密切關注油價、民生物價變動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。