伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

美國轟炸後，伊朗國會已批准封鎖荷姆茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，政府有做準備，並從國際原油價格80美元一直推演到130美元，分不同階段油價都做情境分析，研擬中油應該要有的對策。

郭智輝今至立院經委會就「因應高齡化社會，我國智慧公共運具發展及目標」進行報告，但朝野都關注伊朗封鎖荷姆茲海峽可能帶來的衝擊。郭智輝表示，荷姆茲海峽一旦封鎖，台灣會有20%的原油、25%的天然氣會受影響，政府對於不同價位都有推演，對通膨影響。

郭智輝表示，目前可能受到的影響是運輸路線繞過荷姆茲海峽，到貨時間會更長，運費的部分攤提下來則不多。

郭智輝指出，油價一旦上漲，就會影響物價指數，因此會研擬影響變數，價格一直往上走時，中油要開始吸收差額，所以就像過去有很多需要國營事業來穩定物價，行政院會綜合考量，透過福利相關措施、補助等方法來做整合。

郭智輝也說，油價如果上漲10%對CPI影響為0.3個百分點，而電價平均漲1%對CPI平均影響0.027個百分點。