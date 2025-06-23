快訊

「2周內決定」是川普刻意放出的煙霧彈 CNN曝欺敵內幕

賴清德團結國家十講 盧秀燕酸「個人十觀」：與國人期待沒對焦

「眼睛瞎了喔！」華僑旅客夫婦找嘸刷卡處 遭台鐵站務員咆哮大罵

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料庫
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料庫

美國轟炸後，伊朗國會已批准封鎖荷姆茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，政府有做準備，並從國際原油價格80美元一直推演到130美元，分不同階段油價都做情境分析，研擬中油應該要有的對策。

郭智輝今至立院經委會就「因應高齡化社會，我國智慧公共運具發展及目標」進行報告，但朝野都關注伊朗封鎖荷姆茲海峽可能帶來的衝擊。郭智輝表示，荷姆茲海峽一旦封鎖，台灣會有20%的原油、25%的天然氣會受影響，政府對於不同價位都有推演，對通膨影響。

郭智輝表示，目前可能受到的影響是運輸路線繞過荷姆茲海峽，到貨時間會更長，運費的部分攤提下來則不多。

郭智輝指出，油價一旦上漲，就會影響物價指數，因此會研擬影響變數，價格一直往上走時，中油要開始吸收差額，所以就像過去有很多需要國營事業來穩定物價，行政院會綜合考量，透過福利相關措施、補助等方法來做整合。

郭智輝也說，油價如果上漲10%對CPI影響為0.3個百分點，而電價平均漲1%對CPI平均影響0.027個百分點。

物價 原油價格 伊朗

延伸閱讀

郭智輝：10年內人均GDP達8萬美元 絕非空想

台電前4月虧315億…10月電價恐再漲！網怒轟能源政策「錯到底」

郭智輝聘柯P市府官員任機要？經部不證實不否認

經長郭智輝送禮用公帑？辦公室聲明：皆自費、無假公濟私

相關新聞

荷莫茲海峽若遭封鎖？經部：油價、氣價與電價將上漲

美軍22日空襲伊朗核子設施，正式介入以色列與伊朗衝突，伊朗官媒22日報導，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽（Strait o...

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

美國轟炸後，伊朗國會已批准封鎖荷姆茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，政府有做準...

政策力推「表後儲能」 工廠省尖峰用電還能獲電費減免

可儲存大量電力的電池近2年熱賣，除了露營時可以方便使用吹風機、微波爐等電器外，平時放在家裡，也是無預警停電的生活好幫手，就算沒有冷氣可吹，還有電風扇可以救急。若把電池再放大，對工廠而言，就是好用的電力穩定設備，經濟部能源署最近著手推動表後儲能，也準備好獎勵措施，就等行政院拍板定案。

中東地緣衝突加劇 油價恐走高

街口投信表示，儘管上周五（21日）原油結算價格僅微幅波動，但隨即受到美國空襲伊朗核設施的影響，導致6月23日布蘭特原油價...

第一金投信第3季展望：AI 轉型＋水電助攻＋債攻收益

上半年全球市場經歷AI低價模型挑戰、美國總統川普關稅政策反覆、減稅政策帶來債務上升疑慮等，再加上企業提前拉貨，中東戰火等...

郭智輝：10年內人均GDP達8萬美元 絕非空想

經濟部長郭智輝表示，未來國際競賽將不再只是大型企業分食市場大餅，而是創新生態系的全面競逐。政府有責任打造更具競爭力的產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。