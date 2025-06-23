PwC 助茂矽打造「企業 AI 大腦」 啟動半導體業智慧轉型

面對全球半導體市場快速變化與競爭壓力，茂矽電子（2342）與資誠創新諮詢公司（PwC Taiwan）合作啟動「企業AI大腦」專案，邁向第二次數位轉型，藉由導入人工智慧系統「TARS.ai 平台」，茂矽希望突破營收瓶頸、強化內部營運效率，並為員工打造更具未來感的智慧工作環境。

茂矽董事長唐亦仙坦言，美國新一波關稅政策及新台幣升值影響市場信心，未來市況仍具挑戰，雖然出口美國比重不高，但部分間接客戶下單轉趨保守，面對競爭加劇，茂矽近年積極發展車用功率元件與碳化矽新產線，營收與毛利已見成效。

總經理盧建志指出，中國大陸在成熟製程逐步追趕，但茂矽的6吋高壓製程仍保有利基，近一年來功率元件產能持續滿載，同時，茂矽集團整合環球晶（6488）、朋程（8255）等內部資源，正評估設立8吋晶圓廠，藉此強化自有供應鏈。

此次與PwC合作，核心目標在於建構茂矽的「第二個大腦」，透過AI大腦推動三大策略，包括知識傳承不中斷，記錄各部門專業知識，降低人員異動風險，加快訓練效率；營運智慧升級，每個部門將配備AI助理，提升日常作業的即時反應與自動化能力；決策數據化，強化即時數據分析與預測能力，幫助高層做出更快、更準確的決策。

PwC董事陳世祥表示，生成式AI正成為企業數位轉型的關鍵引擎，不只是導入科技，更是重新設計企業營運流程的契機。此專案將由跨領域團隊參與，量身打造符合茂矽長期發展需求的AI應用，打造具永續性與競爭力的未來。

茂矽強調，這場轉型不只是技術升級，更是企業文化重塑的開始，期望藉由AI力量在動盪的全球市場中站穩腳步，邁向智慧製造的新里程。PwC Taiwan也強調，將持續協助引領半導體產業的創新與成長，以智慧航向未來。