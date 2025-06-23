荷莫茲海峽若遭封鎖？經部：油價、氣價與電價將上漲

美軍22日空襲伊朗核子設施，正式介入以色列與伊朗衝突，伊朗官媒22日報導，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。經濟部長郭智輝23日上午在立法院經濟委員會表示，封鎖荷莫茲海峽，國際原油價格勢將上漲，經濟部從每桶80美元至130美元都有做各種情境分析及因應模式。他表示，這不是只有中油或經濟部在因應，行政院也做全盤因應。

郭智輝23日在立法院經濟委員會詢答表示，這波國際油價上漲，中油要吸收差額，所以這也是需要國營事業來穩定物價。他表示，油價上漲10%，消費者物價指數（CPI）上漲0.3個百分點；電價上漲1%，消費者物價指數（CPI）上漲0.027個百分點。

官員表示，全球約有20%原油經過荷莫茲海峽，一旦遭封鎖，油價、氣價將會上漲，油價首當其衝，氣價也會漲。因台電也大量用天然氣發電，氣價上漲，電價也會有上漲壓力。現在要先觀察伊朗是否真的會封鎖荷莫茲海峽。

官員表示，中油現已全力把國內油庫和氣槽全部先都灌飽。如果荷莫茲海峽遭到封鎖，台灣也不致於斷氣斷油，只要有錢都可以在現貨市場買得到，就是價格高，會導致國內油價、氣價及電價上漲壓力。

立法院經濟委員會今邀請經濟部、交通部、國發會、國科會報告「因應高齡化社會，我國智慧公共運具發展及目標」。在野立委楊瓊瓔、張啓楷、鄭正鈐等23日上午質詢郭智輝如何因應伊朗和以色列衝突升高，以及荷莫茲海峽遭封鎖之因應。張啓楷引述外電評估，國際原油價格一桶會達到130美元，可能將會帶動通膨。