快訊

「2周內決定」是川普刻意放出的煙霧彈 CNN曝欺敵內幕

賴清德團結國家十講 盧秀燕酸「個人十觀」：與國人期待沒對焦

「眼睛瞎了喔！」華僑旅客夫婦找嘸刷卡處 遭台鐵站務員咆哮大罵

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽若遭封鎖？經部：油價、氣價與電價將上漲

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

美軍22日空襲伊朗核子設施，正式介入以色列與伊朗衝突，伊朗官媒22日報導，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。經濟部長郭智輝23日上午在立法院經濟委員會表示，封鎖荷莫茲海峽，國際原油價格勢將上漲，經濟部從每桶80美元至130美元都有做各種情境分析及因應模式。他表示，這不是只有中油或經濟部在因應，行政院也做全盤因應。

郭智輝23日在立法院經濟委員會詢答表示，這波國際油價上漲，中油要吸收差額，所以這也是需要國營事業來穩定物價。他表示，油價上漲10%，消費者物價指數（CPI）上漲0.3個百分點；電價上漲1%，消費者物價指數（CPI）上漲0.027個百分點。

官員表示，全球約有20%原油經過荷莫茲海峽，一旦遭封鎖，油價、氣價將會上漲，油價首當其衝，氣價也會漲。因台電也大量用天然氣發電，氣價上漲，電價也會有上漲壓力。現在要先觀察伊朗是否真的會封鎖荷莫茲海峽。

官員表示，中油現已全力把國內油庫和氣槽全部先都灌飽。如果荷莫茲海峽遭到封鎖，台灣也不致於斷氣斷油，只要有錢都可以在現貨市場買得到，就是價格高，會導致國內油價、氣價及電價上漲壓力。

立法院經濟委員會今邀請經濟部、交通部、國發會、國科會報告「因應高齡化社會，我國智慧公共運具發展及目標」。在野立委楊瓊瓔、張啓楷、鄭正鈐等23日上午質詢郭智輝如何因應伊朗和以色列衝突升高，以及荷莫茲海峽遭封鎖之因應。張啓楷引述外電評估，國際原油價格一桶會達到130美元，可能將會帶動通膨。

消費者物價指數 原油價格 伊朗

延伸閱讀

郭智輝：10年內人均GDP達8萬美元 絕非空想

白委酸團結國家十講 籲賴總統別重蹈卓榮泰宣講覆轍

民眾黨「挺藍」反罷免 張啓楷：把柯文哲、國民黨幹部救出來

爆破黃國昌示範帶？ 張啓楷：沒注意到中計了 蠢到爆

相關新聞

荷莫茲海峽若遭封鎖？經部：油價、氣價與電價將上漲

美軍22日空襲伊朗核子設施，正式介入以色列與伊朗衝突，伊朗官媒22日報導，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽（Strait o...

伊朗封鎖荷姆茲海峽油價恐大漲 經濟部：政府有準備

美國轟炸後，伊朗國會已批准封鎖荷姆茲海峽的動議，外界憂心，一旦禁止航行，恐怕導致油價大漲。經濟部長郭智輝表示，政府有做準...

政策力推「表後儲能」 工廠省尖峰用電還能獲電費減免

可儲存大量電力的電池近2年熱賣，除了露營時可以方便使用吹風機、微波爐等電器外，平時放在家裡，也是無預警停電的生活好幫手，就算沒有冷氣可吹，還有電風扇可以救急。若把電池再放大，對工廠而言，就是好用的電力穩定設備，經濟部能源署最近著手推動表後儲能，也準備好獎勵措施，就等行政院拍板定案。

中東地緣衝突加劇 油價恐走高

街口投信表示，儘管上周五（21日）原油結算價格僅微幅波動，但隨即受到美國空襲伊朗核設施的影響，導致6月23日布蘭特原油價...

第一金投信第3季展望：AI 轉型＋水電助攻＋債攻收益

上半年全球市場經歷AI低價模型挑戰、美國總統川普關稅政策反覆、減稅政策帶來債務上升疑慮等，再加上企業提前拉貨，中東戰火等...

郭智輝：10年內人均GDP達8萬美元 絕非空想

經濟部長郭智輝表示，未來國際競賽將不再只是大型企業分食市場大餅，而是創新生態系的全面競逐。政府有責任打造更具競爭力的產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。