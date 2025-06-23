市場預期銅礦供應過少 有利於銅價上升

街口投信整理，根據MINING.COM轉述路透社報導，銅精礦的加工和精煉費用（TCRC）是銅冶煉廠的核心收入來源，但自2025年年初以來的現貨費用一直下降，年中談判的變化幅度也以負數開始，最主要的原因是新建冶煉廠過多，對於銅礦的需求過大，因此造成當前加工費的暴跌，而較低的加工費加劇市場對銅礦供應過少的長期樂觀看法。

報導中指出，礦山礦場的產量並非沒有成長；根據國際銅業研究組織（International Copper Study Group）的數據，2023年全球銅產量成長2.1%，2024年成長2.8%，而今年第1季則是成長1.2%。但中國大陸加工能力的快速提升，從其精煉金屬產量/中可見一斑，根據中國大陸國家統計局的數據顯示，今年5月的產量年增率近14%，本地數據提供商上海金屬市場估計，今年迄今的產量比 2024 年的水平增長 11%，而大陸加工需求的增加，也讓大陸銅精礦進口量持續強勁，去年進口量創下2,820萬噸（散裝）的年度新高，2025年前四個月年增率達7.5%。

另外，根據MINING WEEKLY報導，在英國上市的嘉能可礦業公司，其位於澳洲昆士蘭芒特艾薩的銅冶煉廠已無力維持運營，在採礦業務的部分，將於下個月關閉；嘉能可在一份聲明中表示，前所未有的冶煉市場狀況，能源、天然氣和勞動力等高成本，以及銅精礦的短缺，使得該冶煉廠無法生存，並已經與聯邦政府和昆士蘭州政府接洽，尋求支持，以維持銅冶煉廠和精煉廠的運作，而發生此等狀況的原因，同樣是全球冶煉產能過剩導致全球加工費降至歷史低點，面對此等問題，大陸將不得不採購銅精礦進行加工，並造成銅礦供給缺乏的問題更加嚴重。