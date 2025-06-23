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中東地緣衝突加劇 油價恐走高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國際油價上漲，台灣中油公司表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，23日凌晨零時起，汽、柴油各調漲新台幣0.1元。圖為民眾在台北市北投區加油站加油。中央社
國際油價上漲，台灣中油公司表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，23日凌晨零時起，汽、柴油各調漲新台幣0.1元。圖為民眾在台北市北投區加油站加油。中央社

街口投信表示，儘管上周五（21日）原油結算價格僅微幅波動，但隨即受到美國空襲伊朗核設施的影響，導致6月23日布蘭特原油價格今早一開盤旋即大漲超過5%。根據路透社的報導，美國總統川普於當地時間6月21日宣布美軍在夜間使用大規模掩體炸彈成功「摧毀」伊朗三處主要核設施，並警告德黑蘭，如果伊朗不同意達成和平協議，它將面臨更具破壞性的襲擊。專家表示，川普決定加入以色列對伊朗的軍事行動，這導致衝突大幅升級，並有可能開啟中東地區新的不穩定時代。

此外，有投資機構負責人表示，美國襲擊伊朗核設施之後可能會導致股市拋售且進一步推高油價，並引發投資者本能地湧向安全市場。

另外，有市場分析師表示，在美國周末襲擊伊朗之後，油價可能上漲每桶3至5美元，然而只有伊朗採取強硬報復並造成重大石油供應中斷，油價才有望加速上漲。

值得留意的是，普萊斯期貨集團高級分析師表示，即使未來幾天中東緊張局勢緩和，油價也不可能會回到一個月前的60美元低點。該位分析師認為市場一直低估了地緣政治風險，而這場衝突讓石油市場從自滿情緒中清醒過來。但DBRS晨星公司在最新的報告中表示，預計油價突然飆升將是暫時的；而油價上漲將加劇關稅對全球經濟和石油需求造成不利的影響；因此，只要衝突消退，戰爭溢價就會下降，油價將進入下跌周期。

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