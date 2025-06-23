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第一金投信第3季展望：AI 轉型＋水電助攻＋債攻收益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第一金投信第3季建議資產。（資料來源：第一金投信）
第一金投信第3季建議資產。（資料來源：第一金投信）

上半年全球市場經歷AI低價模型挑戰、美國總統川普關稅政策反覆、減稅政策帶來債務上升疑慮等，再加上企業提前拉貨，中東戰火等影響，下半年金融市場仍可能見動盪風險。第一金投信表示，隨關稅對金融市場影響鈍化，市場適應川普善變節奏，投資人可將關注點拉回實質成長動能，但不應忽略擾動來襲變化，第3季投資組合配置中，不僅要將未來趨勢的成長機會納入、追求報酬，還要適度因應動盪，降低投組波動、追求收益機會。

2025年全球AI應用邁入成長爆發期，企業與個人加速應用AI技術相關產品功能，第一金投信看好AI強勁成長動能，各產業AI化升級成剛性需求、人形機器人成為工業4.0重心；此外，AI發展最重要的後援，仰賴穩定的電力、水力供應，也使得公用事業將受惠AI成長的外溢效果，水電供應穩定度，成為AI轉型的關鍵火力。

但要留意的是，上半年提前拉貨，關稅政使得消費信心、勞動市場放緩，第一金投信研判，下半年金融市場仍見擾動，隨降息循環重啟，需在資產配置中納入信用資產如投資等級債券，以達成降低波動與攻守平衡，為提升投資組合穩定收益力，也可將債息、收益水準較高的非投資等級債券納入配置中。

6月份FOMC利率決策會議，維持利率水準不變，聯準會聲明反應，對美國經濟減緩、通膨及失業率上升等疑慮。

第一金投信說明，由於關稅政策尚未完全明朗，對經濟影響程度仍存在高度不確定性，不過，美中達成暫緩貿易協議，算是對後續關稅協商比較正向的訊號，然而經濟、勞動市場受到的影響正在顯現，秋季的利率會議可能重啟降息循環。

第3季市場變數宜關注，美國與各國關稅提升措施是否在7月9日後再度進入延長賽，這也是現階段聯準會貨幣政策維持觀望的主要考量，第一金投信強調，貿易協議未達成共識，可能不利於長期經濟成長與企業前景，加上近期國際政治局勢混沌不明，中東衝突緊張升溫，國際油價飆漲，加上短線漲多後，市場變數將干擾5月以來偏樂觀的金融氣氛。

第一金投信分析，從科技龍頭財報觀察，預期AI發展前景樂觀，建議分批加碼AI相關標的，及受惠AI發展的公用事業類股；惟關稅造成景氣放緩，聯準會將重啟降息循環，加上美債補充槓桿比率（SLR）擬放寬，有機會引導美債殖利回落、提振美債需求，不妨適度提升信用資產配置，美國投資等級百大企業債及以中短天期為主的非投資等級債券等，都是債券票息有吸引力，追求收益的好選擇。

關稅 AI

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