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離岸風電三之三期選商鬆綁 有望壓低售電價格
經濟部六月底前公布離岸風電三之三期選商規則草案。據了解，經濟部已與交通部、國防部溝通，將釋出更多風場開發空間，提供風電開發商選擇、評估風場規模，並研議三之三期單一風場容量，以及總開發容量希望不設限。
換言之，單一風場開發容量有望將突破一ＧＷ規模，開發商會有更大發揮空間。
這次鬆綁因開發規模擴大，有助於壓低三之三期風場開發成本及售電價格；但恐須重做環評，因此會拉長備標期，預期備標期將達半年至九個月以上，以此推估，明年上半年才會投標。
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