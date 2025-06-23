聽新聞
0:00 / 0:00

離岸風電三之三期選商鬆綁 有望壓低售電價格

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部六月底前公布離岸風電三之三期選商規則草案。據了解，經濟部已與交通部國防部溝通，將釋出更多風場開發空間，提供風電開發商選擇、評估風場規模，並研議三之三期單一風場容量，以及總開發容量希望不設限。

換言之，單一風場開發容量有望將突破一ＧＷ規模，開發商會有更大發揮空間。

這次鬆綁因開發規模擴大，有助於壓低三之三期風場開發成本及售電價格；但恐須重做環評，因此會拉長備標期，預期備標期將達半年至九個月以上，以此推估，明年上半年才會投標。

離岸風電 經濟部 環評 國防部 交通部

延伸閱讀

經部3-3期草案將公布 風電業者憂：反而搞死3-1期、3-2期

TPASS再續推4年交通部砸逾300億 專家建議先做2件事

4地明防午後雷陣雨 下周水氣再增加「全台濕答答」

全台最大！海龍首支風機併網 未來744MW售予台積電

相關新聞

離岸風電3-3期選商大鬆綁！單一風場、總開發容量擬不設上限 有望壓低售電價格

經濟部即將在6月底前公布離岸風電3-3期選商規則草案。據了解，經濟部已與交通部、國防部溝通，將釋出更多風場開發空間，供風...

經部3-3期草案將公布 風電業者憂：反而搞死3-1期、3-2期

經濟部即將公布離岸風電3-3期選商規則草案，但開發商反映，3-1期、3-2期業者現面臨艱難處境，建議經濟部待3-1期、3...

總統府：關注中東局勢政經衝擊 聚焦油價、物價走勢

美國總統川普宣布已轟炸伊朗三處核子設施，中東局勢持續緊張，總統府昨（22）日表示，國安團隊皆有即時掌握相關情勢，政府部門...

離岸風電三之三期選商鬆綁 有望壓低售電價格

經濟部六月底前公布離岸風電三之三期選商規則草案。據了解，經濟部已與交通部、國防部溝通，將釋出更多風場開發空間，提供風電開...

2大日商接連撤資百貨 另類「用腳投票」

百貨龍頭新光三越改選話題不斷，日資大股東三越伊勢丹選擇出脫半數持股，地標台北一○一的日本大股東伊藤忠也在三月處分大部分持...

日資和台灣百貨合作提高知名度 拓展市場更快

台灣百貨業競爭激烈，尤其是台北市信義區，更被視為全球百貨密度最高的區域，而台灣主要大型百貨大多有與日本合資或合作的背景，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。