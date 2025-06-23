2大日商接連撤資百貨 另類「用腳投票」

百貨龍頭新光三越改選話題不斷，日資大股東三越伊勢丹選擇出脫半數持股，地標台北一○一的日本大股東伊藤忠也在三月處分大部分持股，兩大日資接連選擇撤資百貨，僅保留部分股權，雖然表面上的原因不盡相同，但都被認為是對於台灣市場的期待性已經降低，形同另類的「用腳投票」。

伊藤忠原持有台北一○一百分之卅七點二股權，是民股最大單一股東，去年初將約百分之五股權轉讓給子公司西松台灣公司，今年初又再處分手中半數持股，雖然被解讀為日資對台北一○一前景沒信心才處分持股，但釋出股權由公股行庫接手，台北一○一也強調將持續發揮品牌影響力，展現穩定的獲利能力與營運動能。

相較於伊藤忠在二○一八年才由頂新集團手中接下台北一○一持股，三越伊勢丹則是從新光三越創立起就是合作夥伴，持股更高達百分之四十三，此次釋股給新光吳家成員組成的新昕資本，被認為更有指標性意義，表明不想再捲入新光吳家兄弟之爭的紛擾，代表新光吳家的內鬥，帶給三越伊勢丹的耗損遠大過於新光三越每年穩定的獲利挹注，某種程度也反映投資環境的不友善。

不過，百貨業人士分析，日本近年來的經濟走勢疲弱，疫後復甦速度緩慢，很多大企業經營上都感受到壓力，在這個背景之下，企業寧願在海外投資已經獲利回本下趕緊「下車」，讓口袋裡多一點現金以因應國內經濟的變局。

除了投資獲利之外，伊藤忠賣股時，日幣已經大幅走貶，和二○一八年進場時相比，貶幅達三成，光是匯兌收益就十分可觀；而台幣自五月以來又大幅升值，對於在五月中賣股的三越伊勢丹來說，匯兌收益更是驚人。

此外，國人出國潮未退，關稅戰與匯率帶來的不確定性，讓民眾消費縮手，疫後的消費爆發紅利已經結束，今年實體百貨在經營上的確面臨極大的挑戰。

百貨業者也說，現在社會氛圍上又開始炒作兩岸關係緊張，對於一向注重風險控管的日本企業來說，種種因素疊加，應該都是導致日資決定在適當時機退場的原因。

但也有會計師認為，伊勢丹與伊藤忠的釋股，背後原因可能相當複雜，不見得是對台灣市場持看衰態度，例如日本的三井不動產就持續增加在台灣的投資，日前開幕的南港Lalaport也引發市場關注，因此仍需觀察各日本集團本身的狀況與評估。