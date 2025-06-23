日資和台灣百貨合作提高知名度 拓展市場更快

台灣百貨業競爭激烈，尤其是台北市信義區，更被視為全球百貨密度最高的區域，而台灣主要大型百貨大多有與日本合資或合作的背景，保守的日資與在地企業合作，除了可增加投資成功率，對於自身企業知名度、合資品牌信任度都能提高不少，拓展市場更快速。

百貨業者表示，日本經營百貨的歷史悠久，經驗也很豐富，台灣業者儘管熟悉在地消費市場，但一開始對如何經營好百貨並不專業，因此尋求與日本技術合作，這也是台灣百貨業都有日系風格的原因。

一九八九年新光百貨由當時的總經理吳東興引入三越伊勢丹入股，轉型改走日式風格，如今成為台灣的百貨龍頭；而伊藤忠在二○一八年從頂新集團手中接下百分之卅七的持股，投資台北一○一，雖然今年伊勢丹、伊藤忠紛紛處分持股，但仍保留一定的股權，彼此合資關係仍持續。

而遠東ＳＯＧＯ當初也獲得日本崇光百貨投資，持股更高達百分之四十九，但二○○二年崇光百貨即已撤資；同樣與日本合資的還有天母霸主大葉高島屋，由大葉集團與日本高島屋合資成立，雙方持股各半，且是日方主導經營，但近年來由於市場變化及天母地區消費力外移，二○一六年日方決定退出，雙方合作關係僅剩技術支援和品牌洽談。

除了合資外，技術合作也是台日合開百貨公司的模式，統一集團跨足百貨業，最初向日本阪急百貨店取得技術合作，開了統一阪急百貨，但合作關係在二○一六年到期，雙方不再續約，統一阪急百貨也更名為統一時代百貨；而百貨南霸天漢神，則是與日本阪神百貨技術合作。

會計師表示，以進入新市場來說，日本人比台灣人更保守，決策期間更長，而在百貨業，日方合作的對象也都是台灣知名企業，對於知名度的提高更有幫助，「很多台灣民眾到了日本旅遊，也會想要找三越」。

會計師指出，日資投資台灣，當然可能會有潛在風險，因此一開始就會訂好退場機制，且會定義決策與監督的權利與義務，在合約上避免未來可能產生的糾紛。此外，不少例子是日資在經營一段時間之後，彼此有了信任度，就全權交給台灣人，單純的當股東而不介入經營。