快訊

NBA／搶七大戰前震撼彈！杜蘭特轉戰火箭 「2+6」交易籌碼曝光

經濟部將公布風電3-3選商規則 購電市場出現觀望氛圍

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部將公布離岸風電3-3期選商規則草案，但開發商反映，3-1、3-2期業者現面臨艱難處境，建議經濟部待3-1、3-2期購售電合約（CPPA）談到一定程度後再進行3-3期選商，一位風電商坦言，「很擔心為了加快開發3-3期，反而搞死3-1、3-2期。」

業界人士建議，經濟部要思考的是，「在推3-3期同時，至少也花同等時間來協助3-1期、3-2期開發」。3-1、3-2期也需要政府關愛眼神。

業者表示，經濟部釋出6月底前要公布3-3期選商規則草案，很多購電企業都來詢問，是不是3-3期CPPA價格會更便宜，購電市場出現觀望氛圍，這對於3-1、3-2期洽簽CPPA將更困難。CPPA洽簽未完成，就無法獲得融資。

風電外資圈觀察，從目前經濟部釋出3-3期，不強制國產化、設定「底價」等選商規則來看，都不必然會使3-3期價格降低，國產化更不是推升CPPA價格主因。事實上3-3期售電價格不會低，但在購售電市場上，只要一有風吹草動，購電企業就會抱持觀望。

一位風電圈人士認為，現在應是給空間和時間，讓3-1、3-2期儘快完成興建，而不是急著推出3-3期。風場開發有多道關卡，每道關卡都有可能會刷下一些開發商。

開發商認為，因3-1、3-2、3-3期遊戲規則都不相同，購電企業老闆有時難以理解，所以一有風吹草動，就會陷入觀望，開發商希望經濟部能協助向企業、市場進行溝通，協助3-1、3-2期業者順利洽簽CPPA，完成風場建置。

電商 開發商

延伸閱讀

經部3-3期草案將公布 風電業者憂：反而搞死3-1期、3-2期

曾鑫城：中華車加速MG國產化比率 開發廂型電動車

WSJ獨家：美歐接近達成非關稅貿易協議 關稅問題待解

光電板吃掉山林民憂颱風滅村 柯志恩：高市府在做什麼？

相關新聞

2大日商接連撤資百貨 另類「用腳投票」

百貨龍頭新光三越改選話題不斷，日資大股東三越伊勢丹選擇出脫半數持股，地標台北一○一的日本大股東伊藤忠也在三月處分大部分持...

離岸風電三之三期選商鬆綁 有望壓低售電價格

經濟部六月底前公布離岸風電三之三期選商規則草案。據了解，經濟部已與交通部、國防部溝通，將釋出更多風場開發空間，提供風電開...

離岸風電3-3期選商大鬆綁！單一風場、總開發容量擬不設上限 有望壓低售電價格

經濟部即將在6月底前公布離岸風電3-3期選商規則草案。據了解，經濟部已與交通部、國防部溝通，將釋出更多風場開發空間，供風...

風電3-3選商規則大鬆綁 有助吸引更多開發商

經濟部離岸風電3-3期選商規則將大鬆綁。據悉，經濟部將釋出更多風場開發空間供開發商選擇、評估風場規模，並研議3-3期單一...

經濟部將公布風電3-3選商規則 購電市場出現觀望氛圍

經濟部將公布離岸風電3-3期選商規則草案，但開發商反映，3-1、3-2期業者現面臨艱難處境，建議經濟部待3-1、3-2期...

日資和台灣百貨合作提高知名度 拓展市場更快

台灣百貨業競爭激烈，尤其是台北市信義區，更被視為全球百貨密度最高的區域，而台灣主要大型百貨大多有與日本合資或合作的背景，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。