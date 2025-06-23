經濟部將公布風電3-3選商規則 購電市場出現觀望氛圍

經濟部將公布離岸風電3-3期選商規則草案，但開發商反映，3-1、3-2期業者現面臨艱難處境，建議經濟部待3-1、3-2期購售電合約（CPPA）談到一定程度後再進行3-3期選商，一位風電商坦言，「很擔心為了加快開發3-3期，反而搞死3-1、3-2期。」

業界人士建議，經濟部要思考的是，「在推3-3期同時，至少也花同等時間來協助3-1期、3-2期開發」。3-1、3-2期也需要政府關愛眼神。

業者表示，經濟部釋出6月底前要公布3-3期選商規則草案，很多購電企業都來詢問，是不是3-3期CPPA價格會更便宜，購電市場出現觀望氛圍，這對於3-1、3-2期洽簽CPPA將更困難。CPPA洽簽未完成，就無法獲得融資。

風電外資圈觀察，從目前經濟部釋出3-3期，不強制國產化、設定「底價」等選商規則來看，都不必然會使3-3期價格降低，國產化更不是推升CPPA價格主因。事實上3-3期售電價格不會低，但在購售電市場上，只要一有風吹草動，購電企業就會抱持觀望。

一位風電圈人士認為，現在應是給空間和時間，讓3-1、3-2期儘快完成興建，而不是急著推出3-3期。風場開發有多道關卡，每道關卡都有可能會刷下一些開發商。

開發商認為，因3-1、3-2、3-3期遊戲規則都不相同，購電企業老闆有時難以理解，所以一有風吹草動，就會陷入觀望，開發商希望經濟部能協助向企業、市場進行溝通，協助3-1、3-2期業者順利洽簽CPPA，完成風場建置。