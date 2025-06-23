郭智輝：10年內人均GDP達8萬美元 絕非空想

經濟部長郭智輝表示，未來國際競賽將不再只是大型企業分食市場大餅，而是創新生態系的全面競逐。政府有責任打造更具競爭力的產業發展環境，再創一波高成長。若以千億美元級別的投資推動「境內技術扎根、境外開枝散葉」的戰略，10年內人均GDP上看8萬美元「絕非空想」。

郭智輝指出，在面對全球經濟板塊的重新洗牌，國際供應鏈重組與科技應用加速發展的此刻，各國政府紛紛加大對本國企業的戰略投資力道，例如日本政府對中小企業海外拓展提供50%的資金與行政協助，「日本基礎設施投資公司」（JOIN）就展現其作為產業推手的決心。

針對台灣政府可以採取的措施，郭智輝說，政府需要強化對關鍵技術中小企業的策略性投資，例如半導體先進封裝製程、矽光子、無人機，機器人及AI健康應用、精密製造等具潛力的領域。

具體作法上，郭智輝表示，政府可投入20%至49%的資金，與民間資本共同支持這些具有國際競爭潛力的企業；還可考慮成立專責投資平台，透過加速審議機制與精準媒合資源，讓資金有效流向具創新潛力與關鍵供應鏈地位的企業。

此外，可由政府推動、民間發起成立大型海外建設基金，讓國內外創投資金可以共同參與「境外關內」與「境內關外」的產業布局，不僅涵蓋製造基地，更鼓勵服務輸出、品牌合作與市場整合，為台灣企業走向全球注入新動能。

郭智輝指出，在科技應用製造領域，台灣應發揮更大能量。台灣產業要避免盲目挑戰全球巨型品牌，而應專注供應鏈優化與高附加價值製程，例如半導體設備零組件、AI感測模組、智慧醫材、綠能儲電系統等，在B2B領域強化企業的國際競爭力。

郭智輝表示，發展品牌並非全然不可為，而是要選擇利基市場。台灣在大健康領域擁有深厚的中醫保健基礎，以及優質的食品研發實力，「我們鼓勵台灣品牌透過B2C與B2B2C雙軌策略，切入國際『健康需求』市場」。

他指出，像是結合台灣茶、台灣酒、特色飲品結合藥膳、中醫保養，推廣24節氣與補氣養生的文化理念，建立「東方健康生活」的品牌體驗，這將會是高齡化時代的全球性需要，也是台灣有能力供給的剛性需求市場。

郭智輝表示，AI應用在健康量測、行動醫療、穿戴裝置等新興科技，將與傳統健康觀念融合，創造科技與生活的整合商機。推動ICT與醫療跨域整合，打造健康科技創新平台，讓台灣從製造角色邁向全球健康產業創新的推進器。

郭智輝說，他相信，打造適切的產業發展環境，台灣絕對有機會再創一波高成長。若以千億美元級別的投資推動「境內技術扎根、境外開枝散葉」的戰略，10年內人均GDP上看8萬美元絕非空想。根據行政院主計總處的資料，2024年台灣的人均GDP為3萬3983美元，創下歷史新高。

郭智輝指出，台灣雖屬小國，應有大國之志。只要齊心協力、政府與民間共創願景，台灣產業將能穩健走向世界，打造下個世代的經濟奇蹟。