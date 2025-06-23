風電3-3選商規則大鬆綁 有助吸引更多開發商

經濟部離岸風電3-3期選商規則將大鬆綁。據悉，經濟部將釋出更多風場開發空間供開發商選擇、評估風場規模，並研議3-3期單一風場容量、及總開發容量不設限，換言之，單一風場開發容量有望將突破1百萬瓩（GW），開發商會有更大發揮空間。

此一鬆綁，因開發規模擴大，有助壓低3-3期風場開發成本及售電價格；但恐須重做環評，因此會拉長備標期，預期備標期將達半年至九個月以上，以此推估，明年上半年才會投標。因3-3期選商規則大幅鬆綁，讓業者有更大發揮空間，預期吸引更多開發商投入。

針對3-3期選商規則，有意參與的外資開發商強調，3-3期要有更明確、更有效率的篩選機制，尤其是「財務」及「技術」兩大條件，在3-1期、3-2期都只是門檻，過了就有投標資格。但實際上，「財務」及「技術」兩大條件才是決定風場能否順利興建的關鍵，「這不應只是門檻，而要訂出具體評分項」、要有「可鑑識的指標」。

與先前3-1期、3-2期大不同，據經濟部規畫，3-3期選商除不再強制國產化外，開發框架也有大突破，核心官員透露，3-3期單一風場容量及總開發容量「不希望設限」。選商規則將有三大鬆綁。

首先，經濟部原規劃3-3期開發容量為3GW，若將遭解約的海峽一號、及3-2期未完成行政契約簽署的海鼎一及德帥風場共約900千瓩 （MW）計入，3-3期開發容量將接近4GW。但據透露，經濟部針對西海岸是否釋出更多風場空間已與交通部、國防部協商，目前朝樂觀方向發展，3-3期總開發量將不設限，視參與開發商數量及開發量能而定。

其次，經濟部在3-2期設定單一風場容量上限為1GW，但在3-3期研議打破上限規定，讓開發商自行發揮。換言之，每家依其量能，規劃各自開發容量，以此達到經濟規模，降低開發成本及購售電合約（CPPA）售電價格。

第三，經濟部已釋出訊息，3-3期不再零元競標，將設定「底價」，愈早併網，底價愈高，作為提早併網的獎勵。

備標期多長是各家業者角力重點。官員分析，備標期牽涉到招商是否在資格條件上彈性化處理，例如釋出更多開發空間，業者恐要重做環評，備標期就需半年至九個月；同時牽涉到併網時程規劃，若要讓業者有爭取提早併網機會，備標期就不能太長，經濟部還在聽取業者意見，取一個平衡點。



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