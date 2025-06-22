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以伊衝突！油價一度漲至每桶75美元 關鍵在荷姆茲海峽

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
市場擔憂以色列伊朗衝突擴大將可能會干擾荷姆茲海峽的航運，全球約25%海運石油和20%液化天然氣途經該海峽。 歐新社
市場擔憂以色列伊朗衝突擴大將可能會干擾荷姆茲海峽的航運，全球約25%海運石油和20%液化天然氣途經該海峽。 歐新社

美國總統川普宣布已空襲伊朗三處核設施，市場擔憂以色列伊朗衝突擴大將可能會干擾荷姆茲海峽的航運，全球約25%海運石油和20%液化天然氣途經該海峽，同時伊朗是主要石油生產國，也是OPEC成員國，在該海峽北側占據戰略位置。

市場擔憂美國加入中東戰事，油價漲至五個月新高。市場持續擔憂中東地區原油供應可能受阻，西德州原油一度漲至每桶75美元之上，為今年1月以來最高收盤價。

不過，中信投顧指出，市場普遍預期荷姆茲海峽封鎖的機率非常低，2011年、2012年、2018年伊朗多次威脅封鎖但從未真正付諸行動，主要限制因素為一、部分水域屬於阿曼，難以完全封鎖。二、伊朗依賴該航道進口大量民生物資。三、傷害伊朗的石油客戶。四、美國第五艦隊駐紮巴林。

若是油價失控上漲，美國政府出手干預機率高。美國通膨於2023年中觸頂向下的過程中，能源價格負貢獻為主要力量之一，川普競選時也將增加原油生產、降低油價作為其控制通膨的政見；而川普激進關稅行動壓低全球原油需求，間接降低油價，川普上任以來能源價格大部分時間呈負貢獻，他也多次以此為政績，並藉此要求聯準會鮑爾降息，故預期若是油價受地緣政治影響失控上漲，美國政府出手干預機率高。

美國 油價 伊朗

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