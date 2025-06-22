離岸風電3-3期選商大鬆綁！單一風場、總開發容量擬不設上限 有望壓低售電價格

經濟部即將在6月底前公布離岸風電3-3期選商規則草案。據了解，經濟部已與交通部、國防部溝通，將釋出更多風場開發空間，供風電開發商選擇、評估風場規模，並且研議3-3期單一風場容量、及總開發容量不設限。換言之，單一風場開發容量有望將突破1GW規模，開發商會有更大發揮空間，壓低售電價格。

此一鬆綁，因開發規模擴大，有助於壓低3-3期風場開發成本及售電價格；但恐須重做環評，因此會拉長備標期，預期備標期將達半年至九個月以上，以此推估，明年上半年才會投標。因3-3期選商規則大幅鬆綁，讓業者有更大發揮空間，預期吸引更多開發商投入。

針對3-3期選商規則，有意參與的外資開發商強調，3-3期要有更明確、更有效率的篩選機制，尤其是「財務」及「技術」兩大條件，在3-1期、3-2期都只是門檻，過了就有投標資格。但實際上，「財務」及「技術」兩大條件才是決定風場能否順利興建的關鍵，「這不應只是門檻，而要訂出具體評分項」、要有「可鑑識的指標」。

與先前3-1期、3-2期大不同，據經濟部規畫，3-3期選商除了不再強制國產化之外，開發框架也有大突破，據核心官員透露，3-3期單一風場容量、及總開發容量「不希望設限」。

首先，經濟部原本規畫3-3期開發容量為3GW，若將遭解約的海峽一號、及3-2期未完成行政契約簽署的海鼎一及德帥風場共約900MW計入，3-3期開發容量將會接近4GW。但據透露，經濟部針對台灣西海岸是否釋出更多空間來蓋離岸風電，已與交通部和國防部協商，目前朝樂觀方向發展，3-3期總開發量將不設限，視參與開發商數量及開發量能而定。

其次，3-2期選商規則曾訂定，評分最高者可獲得單一風場容量1GW，亦即經濟部在3-2期設定單一風場容量上限為1GW，但在3-3期研議打破上限規定，讓開發商自行發揮。換言之，每家依其量能，規畫各自開發容量，以此達到經濟規模，降低開發成本及CPPA售電價格。

第三，經濟部已釋出訊息，3-3期將不再零元競標，將改以設定「底價」，愈早併網，底價愈高，作為提早併網的獎勵措施。3-3期原訂併網目標年為2030年，但因新冠疫情已影響3-1期、3-2期併網期程，致3-3期併網年也可能跟著推遲至2030年之後，因此，經濟部擬以「底價」，鼓勵開發商能於提早併網。

備標期多長是各家業者角力重點。官員分析，備標期牽涉到招商是否在資格條件上有彈性化處理，例如：釋出更多開發空間，業者恐要重新做環評，備標期就必須要半年至九個月；同時，牽涉到併網時程（COD）規劃，若要讓業者有爭取提早併網機會，備標期就不能太長，經濟部還在聽取業者意見，取一個平衡點。