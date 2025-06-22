經部3-3期草案將公布 風電業者憂：反而搞死3-1期、3-2期

經濟部即將公布離岸風電3-3期選商規則草案，但開發商反映，3-1期、3-2期業者現面臨艱難處境，建議經濟部待3-1期、3-2期購售電合約談到一定程度之後，再進行3-3期選商，會是較合適時機。「很擔心為了加快開發3-3期，反而搞死3-1期、3-2期。」一位風電商坦言。

業界人士建議，經濟部「在推3-3期同時，至少也花同等時間來協助3-1期、3-2期開發」。

業者表示，經濟部釋出6月底前要公布3-3期選商規則草案，很多購電企業都來詢問，是不是3-3期CPPA價格會更便宜，因此購電市場開始出現觀望氛圍，這對於3-1期、3-2期洽簽CPPA將會更困難。CPPA洽簽未完成，就無法獲得融資。

風電外資圈觀察，從目前經濟部釋出3-3期，不強制國產化、設定「底價」等選商規則來看，都不必然會使3-3期價格降低，國產化更不是推升CPPA價格的主要因素。事實上，3-3期售電價格不會低，但在購電市場上，只要一有風吹草動，購電企業就會易抱持觀望。

一位風電圈人士認為，現在應該是給空間和時間讓3-1期、3-2期盡快完成興建，而不是草率或急著推出3-3期。風場開發有很多道關卡，每道關卡都有可能會刷下一些開發商；政府去年要推3-2期，就有開發商主張緩一點，不要急著推，結果證明3-2期最後只有三家完成行政契約簽署。

開發商認為，因3-1期、3-2期、3-3期遊戲規則都不相同，因資訊不對稱，購電企業老闆有時難以理解，一有風草動，就會陷入觀望，開發商希望經濟部能協助向企業、市場進行溝通，協助3-1期、3-2期業者洽簽CPPA，並完成風場建置。