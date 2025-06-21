郭智輝：台美貿易談判 尚有兩變數

美國川普總統對等關稅暫緩期到七月九日，剩下不到廿天的談判時間，台美間貿易談判保密且目前尚無進度傳出。經濟部長郭智輝昨日表示，與美關稅談判現在有兩大變數，一是美國能否在七月八日前與日、韓、歐盟等大國談完關稅；二是「美國真正想要什麼」，也就是川普期望藉由對等關稅解決美國國內的哪些問題。

郭智輝廿一日接受電子媒體專訪，談及台美關稅談判的影響與最新進度。他透露，美方談判代表都出自華爾街，熟知商業模式，但不見得很懂製造業，我方則釋出善意，如果美國希望它的製造業再度偉大，「我相信台灣可以提供完整的貢獻及非常大的支持」。

郭智輝表示，美國認為台灣除了關稅問題之外，還有其他非關稅的貿易障礙，這些要向美國說明，需要一些時間，台灣現在正在與美國充分溝通。

但他也坦言，目前談判過程不確定性太高，隨時都在變，例如鋼鋁稅原先為百分之二十五、之前又調整至百分之五十，又例如對英國、中國大陸關稅也在調整，可發現談判過程中不確定性太高，「這也是我們比較擔心的」。

對於川普對等關稅政策，郭智輝說，「我認為（談判）有兩個變數。」第一個就是對等關稅是否能在暫緩期之前完全確定，若美國認為七月八日之前沒有辦法和幾個大的國家，包括日本、韓國、越南、以及歐盟談好，變數就會比較多，若可以談好，那麼其他國家大概就比較容易談。

第二個變數就是「美國真正想要什麼」。他說，這一段時間，國內不同單位，包括經濟部在內，不斷了解美國透過對等關稅真正想要什麼，表面上是要解決關稅問題、貿易問題，但後面還有要解決財務失衡、製造空洞化的問題，「這也是川普一直在講的，要讓美國再度偉大」。

此次台美談判團隊有很多不同單位，郭智輝說，經濟部就是要去了解美國真正想要的是什麼。

他指出，川普說要讓美國再度偉大，而台灣與美國在科技製造業上彼此互補，美國人偏好發明，做出更新的產品，但量產製造的部分，卻是台灣人的強項，「台灣在製造業上確實可以幫助到美國，美國如果真的要想再度的偉大，我想，台灣可以在『科技輕工業領域』與美國整合、共榮」。