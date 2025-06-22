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汙染防治建設 逐年增加

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

受到淨零、循環經濟政策影響，「環境汙染防治設施」類型促參案件逐步增加，從2023年一件、2024年五件、到2025年上半年止已累計公告八件正進行中。環境部官員解釋，隨循環經濟發展，從促參案件多樣化也可以看得出來逐年受到重視。

台灣2050淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計劃中，落實加強管理面部分，主要著重事業廢棄物再利用管理，但針對處理不易、去化困難、不具經濟規模之廢棄物，將推動強化以促參方式推動設置處理設施或建構廢棄物處理體系。

財政部統計，「環境汙染防治設施」類型促參案件中，在推動淨零轉型後，件數從2023年一件、2024年五件、到2025年6月17日止已公告八件。近三年14件中，以環境部、高雄市政府各三件最多，台中市政府二件，新北市政府、桃園市政府、南投縣政府、嘉義縣政府、台南市政府、屏東縣政府也都有公告案件。

財政部 廢棄物

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