民間參與公建 運動設施夯 財部7月4日辦招商大會

一年一度民間參與公共建設招商大會將於7月4日登場，財政部促參司長張素珍表示，從案源來看，件數最多的為運動設施，高達16件，金額前五高的百億大案中有三件為運動設施，包括前兩名的桃園巨蛋與台南巨蛋，分別為330億、235億元。

促參司將於7月4日舉辦招商大會，將釋出105件、約2,364億元，歷年新高，件數前三大公建類別分別為運動設施16件、交通建設十件、環境汙染防治設施六件。

對比前幾年捷運鐵道建設當道，今年預計民投金額前五大之商機案源都是「巨蛋商機」，包括被稱為桃園巨蛋的桃園市政府「桃園市中壢體育園區興建營運移轉案（BOT）」，預計民投金額330億元，明年1月將會公告。

依桃園市政府規劃，「桃園巨蛋」中壢體育園區落腳於桃園市中壢區中運段121地號，面積約9公頃，正由新建工程處辦理區徵工程及興建滯洪池等，預計今年完成BOT案初步規劃、2026年將基地點交給體育局，若一切順利，明年就會動工。

「台南市運動藝文休閒園區BOT案」為今年招商大會第二大案，預計民投金額235億元。台南巨蛋預計座落在台南市東區新都心段27地號的市有土地，面積9.8公頃，由於基地鄰近未來的南台南車站，不管是捷運站、高鐵站、台南機場都是30分鐘內車程，交通便利，發展潛力雄厚。

今年招商大會其他大案還包括台中市政府的「臺中市水湳轉運中心興建營運移轉（ROT）及新建營運移轉（BOT）案」預計投資金額176.5億元；高雄市政府「高雄市鳥松區山水段運動休閒專用區土地公辦都更案」預計投資金額171.9億元；台鐵公司積極推動的交通部「臺北市安東街土地開發案」預計投資金額112億元，規劃今年9月公告。