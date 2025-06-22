關稅前拉貨效應估帶旺出口 5月景氣有望亮黃紅燈

國發會將在本周五（27日）發布5月景氣對策信號，因人工智慧（AI）需求殷切，且關稅前的拉貨效應爆發，出口暢旺，預期5月有機會維持代表景氣趨熱的「黃紅燈」。

惟台美關稅談判進展不明，廠商及消費者信心受挫，景氣領先指標已連三個月下滑，5月景氣對策信號綜合判斷分數是否往下修正，甚至變燈號，值得關注。

國發會發布4月景氣燈號綜合判斷分數為33分，較3月修正值減少2分，燈號仍續呈黃紅燈，而33分已接近黃紅燈下限。而景氣對策信號是由九項指標構成，其中包括工業生產指數、批發零售餐飲營業額、製造業營業氣候測驗點、工業及服務業加班工時等多項指標尚未公布，而且不排除有部分項目會落在變燈號邊緣，有機會使分數下修。

儘管拜關稅前拉貨潮之賜，5月出口達517.4億美元、創史上單月新高，年增38.6％、遠優於預期，並呈連19紅，但代表製造業信心指標、製造業營業氣候測驗點5月有可能持續下滑。此外，景氣領先指標已連三個月呈現下滑，代表景氣將會往下走。

官員表示，我國出口好表現持續，不僅是關稅實施前的拉貨效應助攻，AI、高效能運送等新興科技應用帶動高階半導體需求殷切，「這是實質、剛需」。

但川普關稅政策的態度反覆，雖然英美、美中貿易談判均有正面進展，顯示川普對加徵高額關稅態度趨於和緩，實際談判進展還很難說。此外，半導體關稅結果未出爐，經濟前景充斥不確定性的情況下，各國政府與企業均審慎以對。

官員表示，由於關稅政策發展難以預料，製造業廠商對於未來訂單展望保守，加上金融市場震盪加劇、製造業廠商信心受挫，致景氣領先指標連三個月呈現下滑。

國發會認為，市場對台灣半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求殷切，有助於維繫出口動能，內需則因薪資成長、就業市場穩定，表現持穩，惟美國關稅政策實施期程及範疇、美中關稅暫緩90天後的後續發展，以及主要國家央行貨幣政策分歧等三大不確定性，將牽制下半年全球經貿表現，進而波及台灣。