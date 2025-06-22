經濟部長郭智輝談電價…要讓台電反應成本

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

政院期盼透過特別預算撥補台電1,000億元，經濟部長郭智輝昨（21）日表示，站在政府角度要讓工業電價有競爭力、對民生也要優先照顧，但不漲電價沒有辦法反應成本，「電價還是要讓我們（台電）反應」。

郭智輝接受訪談時被問到政院規劃運用4,100億元特別預算中1,000億元撥補台電虧損。他解釋，過去面對俄烏戰爭、疫情時造成的虧損6,000億元，陸續補了約3,000億元，但去年開始連續兩年提出要撥補1,000億元，立院都不同意。

他指出，若還給台電1,000億元後，可降低台電借款利息，也就是剩下負債約1,000多億時，只要將利息透過發永續債就可以解決，但如果不解決現在的利息問題，「台電撐不住，可能也不能倒」，畢竟進入夏季後，用電量增加，要去維護電網韌性及颱風季維修都需要錢。

台電若維持高負債比，郭智輝坦言，對民生或產業電價會有連動影響。

電價 疫情 台電

延伸閱讀

美國想再度偉大？郭智輝：台灣可以幫忙 台美共榮

美關稅緩衝期將屆 郭智輝：日韓歐盟談判狀況是變數

1千億補貼方案立院冷凍中 10月漲電價？郭智輝這樣說

郭智輝聘柯P市府官員任機要？經部不證實不否認

相關新聞

關稅前拉貨效應估帶旺出口 5月景氣有望亮黃紅燈

國發會將在本周五（27日）發布5月景氣對策信號，因人工智慧（AI）需求殷切，且關稅前的拉貨效應爆發，出口暢旺，預期5月有...

郭智輝：台美貿易談判 尚有兩變數

美國川普總統對等關稅暫緩期到七月九日，剩下不到廿天的談判時間，台美間貿易談判保密且目前尚無進度傳出。經濟部長郭智輝昨日表...

民間參與公建 運動設施夯 財部7月4日辦招商大會

一年一度民間參與公共建設招商大會將於7月4日登場，財政部促參司長張素珍表示，從案源來看，件數最多的為運動設施，高達16件...

國富毛額成長動能放緩 前年微增3.18%

根據行政院主計總處統計，我國2023年底國富毛額為320.48兆元，僅較上年增加9.89兆元、年增3.18%；國富淨額為...

汙染防治建設 逐年增加

受到淨零、循環經濟政策影響，「環境汙染防治設施」類型促參案件逐步增加，從2023年一件、2024年五件、到2025年上半...

台灣168／4月刷卡額3,733億 同期新高

根據金管會近期所公布資料顯示，截至今年4月，全台共計32家信用卡發卡機構合計刷卡金額約為新台幣3,733億元，較今年3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。