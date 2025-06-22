經濟部長郭智輝談電價…要讓台電反應成本

政院期盼透過特別預算撥補台電1,000億元，經濟部長郭智輝昨（21）日表示，站在政府角度要讓工業電價有競爭力、對民生也要優先照顧，但不漲電價沒有辦法反應成本，「電價還是要讓我們（台電）反應」。

郭智輝接受訪談時被問到政院規劃運用4,100億元特別預算中1,000億元撥補台電虧損。他解釋，過去面對俄烏戰爭、疫情時造成的虧損6,000億元，陸續補了約3,000億元，但去年開始連續兩年提出要撥補1,000億元，立院都不同意。

他指出，若還給台電1,000億元後，可降低台電借款利息，也就是剩下負債約1,000多億時，只要將利息透過發永續債就可以解決，但如果不解決現在的利息問題，「台電撐不住，可能也不能倒」，畢竟進入夏季後，用電量增加，要去維護電網韌性及颱風季維修都需要錢。

台電若維持高負債比，郭智輝坦言，對民生或產業電價會有連動影響。