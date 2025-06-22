聽新聞
0:00 / 0:00

剩下不到20天的時間 經濟部長郭智輝：關稅談判有兩變數

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照

美國川普總統對等關稅暫緩期到7月9日，剩下不到20天的談判時間，經濟部長郭智輝昨（21）日表示，與美關稅談判現有兩大變數，包括美國是否能在7月8日前與日、韓、歐盟等大國談完；以及「美國真正想要什麼」，也就是川普期望藉由對等關稅解決美國那些問題。

郭智輝昨接受媒體訪問時，暢談台美關稅談判影響與最新進度。他坦言，目前談判過程不確定性太高，隨時都在變，例如鋼鋁稅原先為25％、之前又調整至50％，又例如對英國、中國大陸關稅也在調整，可發現談判過程中不確定性太高，「這也是我們比較擔心的」。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

外界關心台灣目前談判進度，郭智輝透露，目前台灣在第一輪談判的18個國家中，由於談判需要很多溝通，要證明消除關稅障礙的努力。以台灣為例，除了關稅還有一些貿易障礙，所以談判需要一些時間。

郭智輝指出：「我認為（談判）有兩個變數。」第一是對等關稅是否能在暫緩期之前，也就是7月8日前完全確定，因為後面還有很多國家要談，若美國認為7月8日前沒辦法和幾個大的國家日本、韓國、越南、歐盟談好，變數就會比較多，若可以談好，其他國家大概就比較容易談。對台灣而言，就是在賴清德總統五個原則指導下，與美國充分溝通。

第二個變數是「美國真正想要什麼」。他強調，台灣跟美國在科技業、製造業互補，台灣與美國、其他民主國家都扮演夥伴角色，美國強項在研發、台灣強項在製造，希望透過彼此分享，相信台灣可以在其中貢獻非常完整、非常大的支持。

關稅 美國 川普

延伸閱讀

老闆永遠是對的？美情報總監遭川普反駁 急改口伊朗能產核武

好的都算我？川普甩鍋拜登爆笑回應 網酸：適合來台灣從政

美國想再度偉大？郭智輝：台灣可以幫忙 台美共榮

美關稅緩衝期將屆 郭智輝：日韓歐盟談判狀況是變數

相關新聞

關稅前拉貨效應估帶旺出口 5月景氣有望亮黃紅燈

國發會將在本周五（27日）發布5月景氣對策信號，因人工智慧（AI）需求殷切，且關稅前的拉貨效應爆發，出口暢旺，預期5月有...

郭智輝：台美貿易談判 尚有兩變數

美國川普總統對等關稅暫緩期到七月九日，剩下不到廿天的談判時間，台美間貿易談判保密且目前尚無進度傳出。經濟部長郭智輝昨日表...

民間參與公建 運動設施夯 財部7月4日辦招商大會

一年一度民間參與公共建設招商大會將於7月4日登場，財政部促參司長張素珍表示，從案源來看，件數最多的為運動設施，高達16件...

國富毛額成長動能放緩 前年微增3.18%

根據行政院主計總處統計，我國2023年底國富毛額為320.48兆元，僅較上年增加9.89兆元、年增3.18%；國富淨額為...

汙染防治建設 逐年增加

受到淨零、循環經濟政策影響，「環境汙染防治設施」類型促參案件逐步增加，從2023年一件、2024年五件、到2025年上半...

台灣168／4月刷卡額3,733億 同期新高

根據金管會近期所公布資料顯示，截至今年4月，全台共計32家信用卡發卡機構合計刷卡金額約為新台幣3,733億元，較今年3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。