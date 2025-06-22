剩下不到20天的時間 經濟部長郭智輝：關稅談判有兩變數

美國川普總統對等關稅暫緩期到7月9日，剩下不到20天的談判時間，經濟部長郭智輝昨（21）日表示，與美關稅談判現有兩大變數，包括美國是否能在7月8日前與日、韓、歐盟等大國談完；以及「美國真正想要什麼」，也就是川普期望藉由對等關稅解決美國那些問題。

郭智輝昨接受媒體訪問時，暢談台美關稅談判影響與最新進度。他坦言，目前談判過程不確定性太高，隨時都在變，例如鋼鋁稅原先為25％、之前又調整至50％，又例如對英國、中國大陸關稅也在調整，可發現談判過程中不確定性太高，「這也是我們比較擔心的」。

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外界關心台灣目前談判進度，郭智輝透露，目前台灣在第一輪談判的18個國家中，由於談判需要很多溝通，要證明消除關稅障礙的努力。以台灣為例，除了關稅還有一些貿易障礙，所以談判需要一些時間。

郭智輝指出：「我認為（談判）有兩個變數。」第一是對等關稅是否能在暫緩期之前，也就是7月8日前完全確定，因為後面還有很多國家要談，若美國認為7月8日前沒辦法和幾個大的國家日本、韓國、越南、歐盟談好，變數就會比較多，若可以談好，其他國家大概就比較容易談。對台灣而言，就是在賴清德總統五個原則指導下，與美國充分溝通。

第二個變數是「美國真正想要什麼」。他強調，台灣跟美國在科技業、製造業互補，台灣與美國、其他民主國家都扮演夥伴角色，美國強項在研發、台灣強項在製造，希望透過彼此分享，相信台灣可以在其中貢獻非常完整、非常大的支持。