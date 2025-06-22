央行總裁楊金龍：儲蓄不足 美貿易逆差主因

央行總裁楊金龍昨（21）日表示，美國貿易巨額逆差的根本原因在於民間儲蓄不足，無法支應財政赤字，全球經常帳（貿易帳）失衡，逆差國與順差國要共同調整。

楊金龍昨出席研討會時表示，外界對川普2.0政策大致持保留意見。如財政政策聚焦短期經濟激勵，無法有效撙節開支，且未針對國內儲蓄結構及財政紀律進行改革，反而將擴大財政赤字與所得差距，恐加劇美國財政可持續性風險。

台灣經常帳順差反映儲蓄高、投資低，累積龐大超額儲蓄；民間部門及政府均宜提振投資。台廠則宜持續國際化布局。

楊金龍指出，全球經常帳失衡矯正，不能倚賴單一國家。根據國民所得會計恆等式，「經常帳順差」（逆差）與「超額儲蓄」（儲蓄不足）是一體兩面。

美國經常帳逆差主要反映民間部門超額儲蓄不足以支應政府部門巨額財政赤字；若無法增加儲蓄，無法有效改善貿易逆差問題。目前最大逆差國為美國，其次為英國。

至於台灣經常帳順差，楊金龍說，長期以來台灣超額儲蓄偏高，主因國民儲蓄走高、國內投資低。依部門別觀察主要來自家庭部門，其次為企業。超額儲蓄長期趨升，預期今年將超過4兆元。

建議民間部門可增加消費與投資；政府可適度提振公共投資，不僅激勵長期經濟成長動能，亦有利減緩龐大超額儲蓄。