面對川普2.0變局 央行總裁楊金龍二招 強化大眾信任

面對川普2.0變局，中央銀行總裁楊金龍昨（21）日發表演講時表示，川普2.0引發高度不確定性，央行決策面臨艱難取捨，須採取較廣泛風險管理方法，強化運用情境分析，尤其須維持可信度及穩固的通膨預期，鞏固大眾信任，強化溝通。

楊金龍出席第19屆金融與經濟政策研討會，以「川普2.0貿易政策：問題、影響與挑戰」為題發表演講，談及央行如何應對大波動變局，楊金龍說，川普2.0貿易政策引發高度不確定性，擴大匯率波動，央行透過匯率與貨幣政策因應。

圖／經濟日報提供

匯率政策方面，楊金龍指出，金融自由化與全球化以來，匯率主要由金融帳決定，以匯率調整貿易失衡，有其限制；短期跨境資本移動已成為台幣匯率升貶值重要因素，外匯市場參與者眾多，匯率只有一種價格，無法同時又升又貶，滿足所有個別參與者或特定產業期待。但長期以來，新台幣對美元匯率較其他主要貨幣相對穩定，央行將持續維持新台幣匯率動態穩定。同時也希望外界不要過度臆測台幣匯率走勢。

至於貨幣政策，楊金龍強調，川普2.0引發高度不確定性，央行決策面臨艱難取捨與挑戰。須採取較廣泛風險管理方法，強化運用情境分析，維持可信度及強化溝通。他說明，在充滿不確定性環境下央行須維持其可信度，以及通膨預期的穩固制約，鞏固大眾信任。

同時，為使大眾理解經濟金融不確定性，央行須強化對外溝通，如美聯準會（Fed）在近期貨幣政策架構檢視中亦將考慮強化政策溝通，尤其是關於預測及不確定性的影響。

他認為，川普2.0貿易政策帶來廣泛不確定性，及對全球經濟金融秩序可能產生的深遠影響，未來道路或充滿難以預料的轉折；面對挑戰，政策當局除維護政策穩定與可信度外，強化金融與財政韌性亦至關重要。