面對川普2.0變局 央行總裁楊金龍二招 強化大眾信任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
中央銀行總裁楊金龍。聯合報系資料照
中央銀行總裁楊金龍。聯合報系資料照

面對川普2.0變局，中央銀行總裁楊金龍昨（21）日發表演講時表示，川普2.0引發高度不確定性，央行決策面臨艱難取捨，須採取較廣泛風險管理方法，強化運用情境分析，尤其須維持可信度及穩固的通膨預期，鞏固大眾信任，強化溝通。

楊金龍出席第19屆金融與經濟政策研討會，以「川普2.0貿易政策：問題、影響與挑戰」為題發表演講，談及央行如何應對大波動變局，楊金龍說，川普2.0貿易政策引發高度不確定性，擴大匯率波動，央行透過匯率與貨幣政策因應。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

匯率政策方面，楊金龍指出，金融自由化與全球化以來，匯率主要由金融帳決定，以匯率調整貿易失衡，有其限制；短期跨境資本移動已成為台幣匯率升貶值重要因素，外匯市場參與者眾多，匯率只有一種價格，無法同時又升又貶，滿足所有個別參與者或特定產業期待。但長期以來，新台幣對美元匯率較其他主要貨幣相對穩定，央行將持續維持新台幣匯率動態穩定。同時也希望外界不要過度臆測台幣匯率走勢。

至於貨幣政策，楊金龍強調，川普2.0引發高度不確定性，央行決策面臨艱難取捨與挑戰。須採取較廣泛風險管理方法，強化運用情境分析，維持可信度及強化溝通。他說明，在充滿不確定性環境下央行須維持其可信度，以及通膨預期的穩固制約，鞏固大眾信任。

同時，為使大眾理解經濟金融不確定性，央行須強化對外溝通，如美聯準會（Fed）在近期貨幣政策架構檢視中亦將考慮強化政策溝通，尤其是關於預測及不確定性的影響。

他認為，川普2.0貿易政策帶來廣泛不確定性，及對全球經濟金融秩序可能產生的深遠影響，未來道路或充滿難以預料的轉折；面對挑戰，政策當局除維護政策穩定與可信度外，強化金融與財政韌性亦至關重要。

川普 央行 台幣匯率

延伸閱讀

老闆永遠是對的？美情報總監遭川普反駁 急改口伊朗能產核武

好的都算我？川普甩鍋拜登爆笑回應 網酸：適合來台灣從政

川普再發飆嗆開除鮑爾！網笑翻：TACO劇本又重播一次

川普政府不甩爭議 下令美國之音等媒體裁員600多人

相關新聞

關稅前拉貨效應估帶旺出口 5月景氣有望亮黃紅燈

國發會將在本周五（27日）發布5月景氣對策信號，因人工智慧（AI）需求殷切，且關稅前的拉貨效應爆發，出口暢旺，預期5月有...

郭智輝：台美貿易談判 尚有兩變數

美國川普總統對等關稅暫緩期到七月九日，剩下不到廿天的談判時間，台美間貿易談判保密且目前尚無進度傳出。經濟部長郭智輝昨日表...

民間參與公建 運動設施夯 財部7月4日辦招商大會

一年一度民間參與公共建設招商大會將於7月4日登場，財政部促參司長張素珍表示，從案源來看，件數最多的為運動設施，高達16件...

國富毛額成長動能放緩 前年微增3.18%

根據行政院主計總處統計，我國2023年底國富毛額為320.48兆元，僅較上年增加9.89兆元、年增3.18%；國富淨額為...

汙染防治建設 逐年增加

受到淨零、循環經濟政策影響，「環境汙染防治設施」類型促參案件逐步增加，從2023年一件、2024年五件、到2025年上半...

台灣168／4月刷卡額3,733億 同期新高

根據金管會近期所公布資料顯示，截至今年4月，全台共計32家信用卡發卡機構合計刷卡金額約為新台幣3,733億元，較今年3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。