美國想再度偉大 ？郭智輝：台灣可以幫忙 台美共榮

美國高額的對等關稅豁免期倒數中，台美間貿易談判保密且目前尚無進度傳出，經濟部長郭智輝21日透露，美方談判代表都出自華爾街，熟知商業模式，但不見得很懂製造業，我方則釋出善意，如果美國希望他的製造業再度偉大，「我相信台灣可以提供完整的貢獻及非常大的支持」。

郭智輝接受民視《新聞觀測站》節目專訪，節目於21日播出。郭智輝表示，美國認為台灣除了關稅問題之外，還有其他非關稅的貿易障礙，這些要向美國說明，需要一些時間，台灣正在與美國充分溝通。

此次台美談判團隊有很多不同單位，郭智輝說，經濟部就是要去了解美國真正想要的是什麼，美國這次要解決的是關稅問題、貿易問題，以及美國國內財務失衡的問題、製造業空洞化的問題，而製造業空洞化的問題，也是川普一直在講的問題。

郭智輝說，川普說要讓美國再度偉大，而台灣與美國在科技製造業上互補的關係，美國人偏好發明，做出更新的產品，但量產製造的部分，卻是台灣人的強項，「台灣在製造業上確實可以幫助到美國，美國如果真的要想再度的偉大，我想，台灣可以在『科技輕工業領域』與美國整合、共榮」。