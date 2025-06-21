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美關稅緩衝期將屆 郭智輝：日韓歐盟談判狀況是變數

中央社／ 台北21日電
經濟部長郭智輝。圖／本報資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報資料照片

對等關稅緩衝期將於7月結束，經濟部長郭智輝今天表示，台灣列首批談判對象，但也需要一些時間就關稅、貿易障礙等向美方說明，目前重要變數在於美國能否在時限前與日本、韓國、越南、歐盟等完成談判，若有結果其他國就會比較好談。

郭智輝接受民視「新聞觀測站」節目主持人劉方慈專訪今天播出，暢談台美談判議題。

他表示，談判過程不確定性太高，如鋼鋁稅金調整，但談判小組都有各種假設與因應，並針對衝擊企業給予支持，補助金額也調高到新台幣4100億元，「但這些措施（特別預算）都還躺在立法院，拜託立法院能通過」，以協助企業度過難關。

美國關切貿易逆差問題，郭智輝指出，逆差最大來源為AI伺服器，台廠占全球AI伺服器9成之多；進一步來看，近年大量出超都在電子資通訊產品與AI伺服器，經盤點，上述廠商都有適應能耐，如在其他地區或墨西哥已設有工廠，所以現在比較擔心的是零組件是否會被課關稅。

另外，他表示，政府比較擔心的是傳產衝擊，但因去年對美出口占比僅23%，代表77%是銷往美國以外地區，政府已有對策因應。

他強調，政府立場是協助台廠降低製造成本、移轉生產基地、在美以外地區取得訂單。經部已針對6大衝擊產業祭出各項措施，包含推動AI應用讓廠商降低失敗成本；透過ESCO汰換老舊耗能設備；協助廠商統購材料降低5%材料成本；開拓美國以外市場，如歐洲、土耳其等。

主持人詢問最終關稅有無可能比32%高，郭智輝表示，大家要努力，而台灣列在18國第一圈談判對象，美國談判過程需要他國給予相關證明，包含貿易障礙等都需說明，確實需要一點時間。

至於7月8日前是否能完全確定，郭智輝認為有2個變數。首先，如果美國在期限前沒有辦法和日本、韓國、越南這幾個人口較多國家談妥，或是最大變數歐盟，若都可以談好，其他國就會比較容易談。

郭智輝表示，美國談判分成紅黃綠等3種不同程度，台灣充分與美國溝通，經部負責了解美國真正想要什麼，美國瞄準貿易問題背後，是希望解決財務失衡、製造空洞化問題，而美台在科技、製造業為互補角色，美國若要再度偉大，台灣可在科技、輕工業領域完全與美國整合、共榮，合作讓世界更繁榮。

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