國富毛額成長動能放緩 前年微增3.18%

根據行政院主計總處統計，我國2023年底國富毛額為320.48兆元，僅較上年增加9.89兆元、年增3.18%；國富淨額為252.82兆元，增5.81兆元，年增率則為2.35%。如與2019年底相較，國富毛額增51.59兆元或19.19%，國富淨額增37.58兆元或17.46%。

主計總處官員分析，我國2023年底國富毛額成長幅度低於前二年，主因2023年受到終端需求疲弱、廠商庫存去化影響，當年的全年經濟成長率也僅1.12%。

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主計總處官員說明，「國富統計」為一國各經濟部門擁有的資產總值，且國富統計屬於「存量」的概念，簡單來說，就是在某一時點所累積財富的價值。

至於國富統計中的「國富毛額」，係指家庭、非營利團體、非金融企業、金融企業及政府等五大經濟部門，在年度期末所持有之各類資產淨額，並以當期價格估算之總計數值。而所謂「國富淨額」，則為國富毛額扣除資產折舊後的現值結果。

主計總處並按資產型態分析我國國富毛額結構，其中非金融性資產毛額為266.19兆元、占83.06%，當中生產性資產毛額137.54兆元、占42.92%，受惠於前瞻基礎建設與公營事業持續投入，以及半導體先進製程帶動投資，較上年底增加6.69兆元、年增5.11%，各資產中以房屋及營建工程增3.83兆元最多，運輸工具則因跨境旅遊及貨運需求擴增，成長7.83%最為顯著。非生產性資產毛額128.65兆元、占40.14%，亦增3.05兆元、年增2.43%。

金融性資產淨值為54.29兆元、占16.94%，其中國內銀行與投信基金雖增持國外證券投資，惟外資持有股權市值提高，整體金融性資產與負債相互折抵後，僅較上年底微增0.15兆元、年增0.28%。

主計總處官員指出，再進一步觀察近五年我國國富毛額中各類資產占比，可以發現金融性資產淨值自2019年起呈遞減，惟2022年受股市修正影響升至17.43%，2023年由於人工智慧及雲端資訊服務需求強勁等帶動股價走揚，外資持股市值攀升，金融性負債增加，致增幅偏低，占比年降0.49個百分點至16.94%。

另因公、民營事業持續各項資本性投入，致2023年底房屋及營建工程占比升至22.83%，機械設備占比亦升至11.05%；至近五年土地占比，則自42.87%降至39.89%，減少2.98個百分點。

而在2023年底252.82兆元的國富淨額中，以家庭部門171.53兆元，或占全體的67.85%最高，且占比還較上年底提高3.88個百分點；政府部門65.37兆元、占25.86%，升0.25個百分點；非營利團體9.5兆元、占3.76%，亦升0.23個百分點；企業部門6.42兆元、占2.54%，則降4.36個百分點。主計總處官員表示，顯示家庭部門的財富呈現穩定成長。