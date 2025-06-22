家庭財富 房地產占大宗

根據主計總處統計，我國2023年底家庭部門淨值（土地按市價重評價）為172.24兆元，較上年底增加13.29兆元、8.36%。其中金融性資產淨值114.01兆元，占家庭部門淨值的六成六，年增11.70%，增幅高於非金融性資產淨額的2.36%。

如按資產項目觀察，主計總處指出，家庭部門資產仍以非金融性資產的房地產為大宗，2023年底52.53兆元，占家庭部門淨值的30.50%；金融性資產中，有價證券231.1兆元，占18.05%，因人工智慧應用需求擴增帶動相關科技類股上漲，較2022上年底增加23.85%，另人壽保險準備及退休基金準備37.52兆元，占21.78%，定期性存款及外匯存款21.67兆元，占12.58%，分別年增4.57%及9.02%，三者增額合計達9.42兆元，為家庭部門資產增額主要貢獻來源。另家庭部門負債22.1兆元，年增1.33兆元、6.39%，其中貸款為21.45兆元。

至於我國2023年底平均每戶家庭財富則升至1,889萬元，也比前一年成長6.56%，這個成長率高於2022年的0.75%，卻略低於2021年的6.69%。

主計總處官員分析，主因2023年股市大漲26.8%，平均每戶有價證券資產因而升至341萬，比前一年底增加61萬元。加以央行升息，升息有利於定存，2023年底平均每戶家庭定期存款及外匯存款升至238萬元，比前一年年底增16萬。二大原因推升我國家庭財富繼續攀高。

至於實物資產中的房地產，平均每戶雖達576萬，卻只比前一年增加4萬而已，家庭生活設備也只略增1萬。

主計總處官員說明，2023年國內家庭有912萬戶，家庭資產是實物資產與金融性資產的加總，前者如房地產，後者如股票、定期存款、人壽保險準備及退休準備，這些資產加總後再扣除負債就是「家庭資產淨值」，也就是「家庭財富」。