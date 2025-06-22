企業部門資產 工業為主

根據主計總處統計，我國2023年底企業部門的非金融性資產淨額（土地按市價重評價）為72.30兆元，年增2.08兆元、2.97%。其中生產性資產淨額40.57兆元，年增1.6兆元、4.09%，貢獻約七成七的非金融性資產淨額增額。

主計總處官員指出，觀察近五年變動情形，非金融性資產淨額在產業持續積極投資下，房屋及營建工程、機械設備等逐年增加，使得生產性固定資產淨額由2019年底26.91兆元增至2023年底的35.43兆元，計增31.70%，帶動同期間的生產性資產淨額亦增28.82%。

主計總處官員進一步分析，2023年底企業部門全體產業生產性固定資產毛額為78.19兆元，年增4.72兆元、6.43%。其中，工業占64.66%，且這當中又以製造業為大宗占52.2%。其餘則是服務業占32.35%，農林漁牧業占2.99%。

主計總處官員還提到，再由近五年資料觀察，工業部門生產性固定資產毛額均占整體企業部門逾六成，且呈逐年成長趨勢，自2019年底至2023年底工業部門生產性固定資產毛額占整體企業部門分別為63.89%、63.99%、64.11%、64.57%、64.66%，且這當中又以製造業為大宗，每年占比皆逾全體的五成，至於服務業部門占比五年間則均維持在三成三左右。

主計總處官員說明，「企業部門」包括非金融企業部分及金融企業部門。其中，非金融企業部門，指經營工業及服務業之單位，凡設有固定場所者，不論為公營或民營、公司或非公司組織、總機構或分支機構皆屬之。至於金融企業部門，則包含中央銀行、其他貨幣機構、保險公司及退休基金及其他金融機構。