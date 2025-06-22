聽新聞
0:00 / 0:00
台灣168／4月刷卡額3,733億 同期新高
根據金管會近期所公布資料顯示，截至今年4月，全台共計32家信用卡發卡機構合計刷卡金額約為新台幣3,733億元，較今年3月略為減少約39億元，惟觀察歷年同期數據，該金額仍為歷年同月份中最高水準。
全體受僱員工經常性薪資4.7K
主計總處發布今年4月全體受僱員工經常性薪資47,807元、年增3.22%，剔除物價因素，4月實質經常性薪資平均43,727元、年增1.16%，是近五年最大增幅，且薪資成長速度連13個月超過通膨。
5月出口逾517億美元 連19紅
財政部公布資料顯示，2024年5月出口金額達517.4億美元，創歷年單月新高紀錄，年增38.6%，表現優於市場原先預期，連19紅。財政部指出，主要受惠於對等關稅措施暫緩實施，帶動提前出貨需求。
外資淨匯入3,791億 史上最大
金管會公布2025年5月外資大舉淨匯入126.7億美元，約新台幣3,791億元（以5月底台幣兌美元收盤價29.929元估算），終結連兩個月淨匯出，是史上第一大淨匯入量，累計前五月從淨匯出轉呈淨匯入104.17億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言