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台灣168／4月刷卡額3,733億 同期新高

經濟日報／ 本報訊
4月刷卡額3,733億 同期新高。聯合報系資料照
4月刷卡額3,733億 同期新高。聯合報系資料照

根據金管會近期所公布資料顯示，截至今年4月，全台共計32家信用卡發卡機構合計刷卡金額約為新台幣3,733億元，較今年3月略為減少約39億元，惟觀察歷年同期數據，該金額仍為歷年同月份中最高水準。

全體受僱員工經常性薪資4.7K

主計總處發布今年4月全體受僱員工經常性薪資47,807元、年增3.22%，剔除物價因素，4月實質經常性薪資平均43,727元、年增1.16%，是近五年最大增幅，且薪資成長速度連13個月超過通膨。

5月出口逾517億美元 連19紅

財政部公布資料顯示，2024年5月出口金額達517.4億美元，創歷年單月新高紀錄，年增38.6%，表現優於市場原先預期，連19紅。財政部指出，主要受惠於對等關稅措施暫緩實施，帶動提前出貨需求。

外資淨匯入3,791億 史上最大

外資淨匯入3,791億 史上最大。聯合報系資料照
外資淨匯入3,791億 史上最大。聯合報系資料照

金管會公布2025年5月外資大舉淨匯入126.7億美元，約新台幣3,791億元（以5月底台幣兌美元收盤價29.929元估算），終結連兩個月淨匯出，是史上第一大淨匯入量，累計前五月從淨匯出轉呈淨匯入104.17億美元。

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