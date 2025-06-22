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每周一勢／Q1製造業固定資產增購年增82%
據經濟部統計，2025年第1季製造業國內固定資產增購6,099億元，季減12.4%，年增82.3%，主因新興科技應用持續推展，帶動半導體廠及相關供應鏈積極擴增產能。
機械及雜項設備占78%最多
據經濟部統計，2025年第1季製造業固定資產增購若按固定資產型態分，以機械及雜項設備增購占78.3%最多，年增96.5%；其次為房屋及營建工程占21.3%，年增46.0%。
製造業營業收入逾8兆 年增10%
據經濟部統計，2025年第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆1,534億元，季減7.6%，年增10.6%，主因受惠人工智慧應用、高效能運算與雲端資料服務需求持續暢旺。
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