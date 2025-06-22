聽新聞
0:00 / 0:00

每周一勢／Q1製造業固定資產增購年增82%

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

據經濟部統計，2025年第1季製造業國內固定資產增購6,099億元，季減12.4%，年增82.3%，主因新興科技應用持續推展，帶動半導體廠及相關供應鏈積極擴增產能。

機械及雜項設備占78%最多

據經濟部統計，2025年第1季製造業固定資產增購若按固定資產型態分，以機械及雜項設備增購占78.3%最多，年增96.5%；其次為房屋及營建工程占21.3%，年增46.0%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

製造業營業收入逾8兆 年增10%

據經濟部統計，2025年第1季製造業營業收入（含海外生產之收入）8兆1,534億元，季減7.6%，年增10.6%，主因受惠人工智慧應用、高效能運算與雲端資料服務需求持續暢旺。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

半導體 供應鏈

延伸閱讀

中小企業平價綠電首案併網 底價4.3元視供需情況開賣

經部修正千度以下可核發綠電憑證 最快明年元月上路

連四紅 外銷訂單寫最強5月 金額579億美元、年增18.5%

外銷訂單輸美增四成 東協勁揚25%

相關新聞

關稅前拉貨效應估帶旺出口 5月景氣有望亮黃紅燈

國發會將在本周五（27日）發布5月景氣對策信號，因人工智慧（AI）需求殷切，且關稅前的拉貨效應爆發，出口暢旺，預期5月有...

郭智輝：台美貿易談判 尚有兩變數

美國川普總統對等關稅暫緩期到七月九日，剩下不到廿天的談判時間，台美間貿易談判保密且目前尚無進度傳出。經濟部長郭智輝昨日表...

民間參與公建 運動設施夯 財部7月4日辦招商大會

一年一度民間參與公共建設招商大會將於7月4日登場，財政部促參司長張素珍表示，從案源來看，件數最多的為運動設施，高達16件...

國富毛額成長動能放緩 前年微增3.18%

根據行政院主計總處統計，我國2023年底國富毛額為320.48兆元，僅較上年增加9.89兆元、年增3.18%；國富淨額為...

汙染防治建設 逐年增加

受到淨零、循環經濟政策影響，「環境汙染防治設施」類型促參案件逐步增加，從2023年一件、2024年五件、到2025年上半...

台灣168／4月刷卡額3,733億 同期新高

根據金管會近期所公布資料顯示，截至今年4月，全台共計32家信用卡發卡機構合計刷卡金額約為新台幣3,733億元，較今年3月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。